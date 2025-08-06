立院財委會台南考察 加速災後復原拚多管齊下

民進黨立委賴惠員今天安排立法院財政委員會考察台南內政、交通、社會行政預算執行情形，並邀官員會勘災後防疫狀況，也針對通訊、災民安置及觀光產業召開座談會，盼加速復原。

立法院財政委員會由召委民進黨立委賴惠員帶領，從早上到下午安排多項行程，會同相關部會官員先後前往後壁、新營、北門等區，關心防疫、通訊恢復、災民安置及振興觀光產業等主題。

衛生福利部疾病管制署長莊人祥會勘後壁區防疫情形表示，颱風豪雨過後環境整頓不易，適逢夏季高溫多雨，帆布、輪胎等最易積水孳蚊，再加上中國屈公病疫情嚴重，境外輸入風險上升，幸好國內今年尚無本土登革熱與屈公病個案，但風險未除，仍須嚴加防範。

莊人祥呼籲，民眾若出現發燒、關節痛、出疹等疑似症狀務必儘速就醫，並主動告知旅遊史，同時落實家戶環境整頓與個人防蚊措施。

賴惠員在新營區主持重建跨部會協調座談會表示，災後復原以排水與基礎建設搶修、電力與通訊韌性共構、弱勢安置與防疫資源到位為優先行動，強調有進度、讓民眾看見政府各單位救災努力，才能真正做到徹底復原。

內政部次長董建宏表示，對民宅修繕與生活復原，內政部已核定家園復原慰助金專案、上工津貼補助金專案，並由公會協調可投入重建廠商，並媒合民間宗教慈善團體，共同投入第一線復建。

在交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處舉行的觀光產業災後重建座談會，賴惠員提出災後立即修復、產業紓困協助、區域觀光再造等訴求，盼交通部觀光署會同台南市府完成公共設施損壞盤點，研議納入觀光基礎設施緊急修繕專案。

觀光署長陳玉秀說明，雲嘉南與西拉雅兩個國家風景區管理處已依各景區復原情形，規劃多場大型系列活動，觀光署將輔導業者以設計與品牌形塑優化商品，結合手作體驗、食漁教育為主題研提10條特色路線，並配合交通與行銷優惠，邀請全台民眾欣賞台南沿海之美。