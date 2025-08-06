風災後復建標準 嘉義修繕補助措施比照台南

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天在嘉義縣舉辦工作會議，行政院政務委員陳金德表示，嘉義地區各項住宅修繕與拆除措施，將全面比照台南市標準辦理，協助災民早日復原家園。

雲嘉南災後復原前進指揮所下午在嘉義縣舉辦114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所第4次工作會議（雲嘉地區），由指揮所指揮官陳金德主持，與嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委蔡易餘共同宣布，嘉義地區各項住宅修繕與拆除措施，將全面比照台南市標準辦理。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，縣府施行「嘉義縣政府丹娜絲風災住屋毀損慰助金實施計畫」，受損面積20平方公尺以下慰助新台幣5000元、20至100平方公尺以下5萬元、100平方公尺以上10萬元，已劃分鄉鎮責任區，縣府每日追蹤公所審查進度。

陳金德透過新聞稿表示，低收入與中低收入家庭的弱勢戶，其受損民宅修繕經費由政府全額負擔。若受災住宅需全面拆除，不論是弱勢戶或一般戶，只要在9月底前經政府媒合工班完成拆除，所需費用由政府全額支應，確保民眾在重建過程無後顧之憂。

陳金德說，嘉義一般戶的修繕補助，須在8月31日前與政府媒合廠商簽約，即可申請2萬元尾款補助。尚未拆除的住戶，若願意自行雇工並在9月底前完成拆除作業，也可比照申請2萬元的拆除補助。

翁章梁表示，針對嘉義縣災損，中央將協助地方完成復原工作，縣府將與中央前進指揮所保持聯繫，強化重建與關懷工作。

嘉義縣政府表示，縣府已於8月4日召集18鄉鎮市公所召開「丹娜絲風災住宅受損復原施工廠商媒合執行計畫會議」，規劃各地責任區分工與協助機制，透過鄉鎮市公所第一線掌握住戶受災情形、修繕或拆除意願及弱勢資格認定等資訊。