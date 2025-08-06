南部災區重建 鐵道局找7廠商修繕已媒合36戶

受颱風丹娜絲與西南氣流夾擊，南部地區多處民宅受損，交通部長陳世凱指示所屬單位投入重建行動。鐵道局今天表示，找來7家廠商參與白河區受損房屋修繕作業，已完成36戶媒合。

丹娜絲颱風及西南氣流重創南部，部分民眾家園災損嚴重，加上修繕資源不足，修復進度嚴重落後。交通部長陳世凱指示所屬單位包括鐵道局、公路局及高公局積極盤整資源，主動投入重建行動，盼加速恢復居民正常生活。

鐵道局發布新聞稿表示，已動員南部工程分局人力與資源，配合地方政府展開災後屋損勘查及媒合修繕工作，已找到7家廠商共同參與台南市白河區修繕行動。

鐵道局指出，截至5日止，已成功媒合36戶，其中32戶完成現場丈量，其餘災損戶，將持續派人會同公所進行調查及現場勘查、丈量，期盼能儘快安排進場施作。

為加快流程，鐵道局表示，白河區長董麗華與鐵道局南工分局今天召開工作會議，預計8日將安排媒合成功且有修繕意願民眾至區公所簽約，讓廠商能儘速動員進場。

另外，為協助中低收入戶重建家園，鐵道局指出，目前掌握有3戶中低收入戶提出需求，將由大陸工程股份有限公司、根基營造公司、新亞建設開發公司分別認養修繕。