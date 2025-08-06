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減輕災民經濟與交通壓力 高雄旗山醫院啟動免掛號費及快速通關就醫服務

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
旗山醫院啟動0728災後關懷服務掛號費減免方案。記者郭韋綺／翻攝
旗山醫院啟動0728災後關懷服務掛號費減免方案。記者郭韋綺／翻攝

高雄728豪雨重創山區，部落道路坍塌、交通中斷，部分地區通行仍受限，災民生活與就醫都陷入困境。衛福部旗山醫院體恤偏鄉災後處境艱難，今宣布即日起啟動「0728災後關懷服務掛號費減免方案」，針對災區居民提供免掛號費、快速通關就醫服務，減輕經濟與交通雙重壓力，盼陪伴民眾度過重建初期的艱困時刻。

旗山醫院指出，這波豪雨導致山區部落居民生活不便，進出部落必須經長時間繞道通行，生活相當不便，就醫更雪上加霜，即使是簡單的門診診療，也需耗費數倍體力與交通成本。

「在災難發生後的第一時間，醫療單位必須展現最大支持。」旗山醫院院長陳明智說，團隊長期深耕偏鄉，災後更不缺席，除基本醫療不中斷外，也希望透過具體行動回應居民實際所需。他強調，旗山醫院會持續守護災區民眾的健康，讓重建之路不孤單。

院方說明，0728災後關懷服務掛號費減免方案，適用對象為設籍於這次豪雨影響較嚴重地區，包含茂林、那瑪夏、桃源、甲仙、六龜民眾，即日起至9月30日止，設籍上述5區居民，於掛號、批價時出示身分證或戶口名簿（未成年）等具戶籍證明文件，即可憑證享掛號費減免優惠及快速通關服務，讓病患能以最短時間完成看診流程，早日返家。

旗山醫院啟動0728災後關懷服務掛號費減免方案。記者郭韋綺／翻攝
旗山醫院啟動0728災後關懷服務掛號費減免方案。記者郭韋綺／翻攝
記者郭韋綺／翻攝
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災後 豪雨 偏鄉

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