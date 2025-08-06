政院明討論豪雨災後重建特別條例 陳金德：預算規模仍在整理中

行政院會明天將討論政院版「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，政務委員陳金德表示，包括內政部、經濟部、農業部及交通部等相關部會都有提出需求，架構已經初步完竣，不過具體的特別預算金額還在陸續整理中，明天將在院會中正式提出。

陳金德指出，7月6日丹娜絲颱風掠過西部，造成嘉義縣市、台南市不少房屋屋頂、牆壁受損，多數是老舊房屋，台南部分已經申請家園復原慰助金的將近2萬戶，嘉義縣市也以達6000戶左右，各地都還在陸續申請中。

陳金德舉例，針對石棉瓦拆除去化，行政院原本核定7.9億元經費但看起來還不夠，將納入特別條例。另外，房屋修繕、拆除過程將產商大量營建廢棄物和土石方，必須迅速處理，相關經費要補助地方政府，估計需要5億元以上。

另外，行政院核定的家園復原慰助金20億元，都已經發放到各縣市政府，包括台南市11億元、嘉義縣8億元、嘉義市1億元。同時，由於修復工程需求量大，找不到工人、材料也有哄抬現象，為鼓勵營造工班願意進入災區施工，也特別提出了1.5萬到3萬元的上工獎金。除此之外，針對弱勢者房屋的修繕、拆除將由政府全額負擔，若已經找人自行拆除，行政院也會補助經費每戶2萬元。

陳金德說，前進指揮所已經媒介將近150家廠商進駐嘉南縣市，台南有17區傳出災情，嘉義縣8鄉鎮屋損200戶以上，各部會機關會認領各區、鄉鎮市，延攬熟悉的公共工程營造商進入災區修繕，並且訂有固定價格，例如屋頂修繕從波浪板、彩色鋼板到隔熱板，每坪含料帶工價格分別2000、3000到4000元，都會納入特別預算。

陳金德並指出，部分急需處理的水利設施如抽水機改善、市區排水改善，也會部分納入特別條例。不過有些長遠的治水不是一夕可成，尤其現在瞬間豪大雨，有些市區排水設施量能不夠，一定會淹水。要擴大量能或滯洪等或許可納入特別條例處理。然而有些大排或中央管河川的堤防改善經費太過龐大，暫時不納入特別條例，行政院在明年以後還會有另外的計畫來容納中長期、金額龐大的改善工程。此外，農業部對於溫室、資材室等損失；經濟部對店家補助等等也都會納入災損的需求。