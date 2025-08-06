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交通部廠商災區修繕開工 台南1097弱勢戶政府全額補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部公路局認養「鹽水區」，媒合十億營造免費幫低收入戶民眾修繕房屋，廠商致贈慰問金給住戶以表關懷慰問。圖／公路局提供
交通部公路局認養「鹽水區」，媒合十億營造免費幫低收入戶民眾修繕房屋，廠商致贈慰問金給住戶以表關懷慰問。圖／公路局提供

受到丹娜絲颱風及西南氣流夾擊，南部地區多處民宅受損。交通部整合所屬鐵道局、公路局與高公局資源，協助地方政府進行災後重建，盼加速災區民眾恢復正常生活。

路局負責鹽水區的災後修繕，媒合廠商達11家，截至5日已協助74戶住家進行初步評估與修繕。其中十億營造公司主動協助低收入戶進行免費修繕，並於今日上午9時動工，現場致贈慰問金予住戶，由公路局雲嘉南分局長郭清水與鹽水區長陳文琪共同出席見證。

公路局指出， 目前許多住家，仍有居民住在裡頭，僅用帆布覆蓋，已有6間廠商認養8戶弱勢家庭，針對低收入戶免費進行修繕房屋，今天1戶、明天還有1戶，會一戶一戶地陸續協助重建家園，讓民眾恢復正常生活。

台南市工務局表示，弱勢戶的修繕部分，費用由政府全額負擔，統計有修繕需求的戶數有1097戶，慈濟協助認養北門、學甲、將軍、七股、鹽水等129戶，台南市政府協助968戶(包含做工行善團1戶、企業認養15戶、台灣營造同業公會20戶)。

另鐵道局南部工程分局日前完成白河區36戶災損住家的修繕媒合，其中已有32戶完成丈量作業，並由包括大陸工程公司在內的7家優良廠商參與協助，大陸工程已於5日率先進場施作。根基營造、新亞建設等業者亦分別認養中低收入戶的修繕任務。

鐵道局指出，在交通部統籌下，南工分局除持續會同白河區公所進行災損調查，也將配合地方安排後續修繕進場事宜。白河區長董麗華與南工分局今天召開工作會議，預計於本周五安排媒合成功且有修繕意願的住戶完成簽約，爭取盡快動工。

鐵道局表示，重建家園不僅是工程任務，更是中央、地方與民間共同努力的展現。未來將持續投入資源，協助居民早日重返家園。

台南市工務局表示，災區屋損修復作業全力推動中，在南市府與中央機關合作之下，已洽定133家廠商協助災區屋損修復工作，目前各區民眾登記申請媒合的案件達842件，已媒合完成504件，47件已完成簽約，已在施工中6件。

工務局提醒民眾，房屋修繕部分，政府提供弱勢戶的全額補助，若是一般戶，只要透過政府媒合工班並在8月17日前完成簽約，政府也有補助尾款2萬元。

雲嘉南災後前進指揮所昨天也宣布，房屋拆除的部分也納入補助，不分弱勢戶一般戶，若透過政府媒合工班，並在9月底前完成拆除，費用由政府全額負擔；若民眾自行雇工，在9月底前完成拆除也有補助拆除費用2萬元。

交通部公路局認養「鹽水區」，媒合十億營造免費幫低收入戶民眾修繕房屋。圖／公路局提供
交通部公路局認養「鹽水區」，媒合十億營造免費幫低收入戶民眾修繕房屋。圖／公路局提供
交通部鐵道局協助白河區受損房屋修繕作業，大陸工程公司已進場施工。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局協助白河區受損房屋修繕作業，大陸工程公司已進場施工。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局協助白河區受損房屋修繕作業，大陸工程公司已進場施工。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局協助白河區受損房屋修繕作業，大陸工程公司已進場施工。圖／鐵道局提供

認養 鐵道 災後

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