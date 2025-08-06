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5所大學工班加入 台南加速媒合災區房屋修繕

中央社／ 台南6日電

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所與台南市政府今天宣布，將由教育部協調5所大學工班加入拆除或修繕受損房屋，而經由政府協助媒合廠商修繕案，由南市府引進廠商提供2年保固。

台南市副市長葉澤山在民治市政中心舉行的聯合記者會致詞表示，目前迫切需要在短時間內找到大量專業工班協助修復房屋，也感謝行政院團隊能快速協調全國各地工班投入台南災後復原工作。

葉澤山表示，有民眾對於外地工班到台南修繕房屋後，是否能保固抱持疑慮，甚至可能影響民眾申請政府協助媒合工班意願，所以本次媒合案件將由台南市政府引進廠商提供2年保固售後服務，希望讓民眾放心。

他說，有部分空屋屋主選擇拆除而非修繕，行政院也已同意負擔拆除費用，災民如有受損房屋須拆除，可至當地區公所申請，由公所統一安排時程代為進行拆除及廢棄物清運，加速復原速度。

雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德表示，今日新增兩項措施，首先是由於後壁區災情相當嚴重，已由教育部協調南部5所大學、至少有10個工班前往協助災區房屋拆除或修繕。

陳金德示，房屋拆除後將產生大量廢棄物，行政院也決定將補助台南市政府新台幣3億5000萬元進行處理，但各區都必須尋找至少一處廢棄物暫置地點，以便進行清運前分類工作。

台南 房屋 行政院

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