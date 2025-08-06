丹娜絲颱風侵襲中南部 台南災助申請逾2萬8千件

行政院政委兼雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德與行政院副發言人謝子涵下午在行政院記者工作室舉行記者會，談論災後復原特別條例議題，由於丹娜絲颱風與西南氣流帶來豪大雨勢，造成中南部陸續有嚴重災情。為了加速重建修復，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助地方政府，在人力、機具與物資的調度給予支援。

行政院將提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。希望能透過投入實際行動，凝聚更多的社會力，幫助受災民眾可以早日度過難關。

丹娜絲颱風與後續西南氣流接連侵襲中南部，導致雲嘉南地區住宅嚴重受損，政府緊急啟動修繕與補助機制。截至8月6日，台南市災後慰助金申請已累計超過2萬8,000件，嘉義縣逾4,200件、嘉義市也有218件申請案，顯示災情範圍廣泛，民眾修屋需求迫切。