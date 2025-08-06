楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

台中市連日大雨重創后里區硬質玉米、南瓜及文心蘭等作物，國民黨立委楊瓊瓔今天邀集有關單位現勘災損，要求農糧署務必簡化災損認定流程，避免耗費農民時間等待四方會勘。

楊瓊瓔今天邀集農業部農糧署中區分署秘書張文美、台中區農業改良場場長楊宏瑛、台中市后里區長賴同一，以及市府農業局、后里區農會等單位代表，前往現勘后里區硬質玉米、南瓜、文心蘭災損。

針對玉米災損，農民賴來安心說，玉米原先再兩週就可採收，現在玉米穗裡全是積水，籽粒發芽、發霉，整片3甲玉米全報銷，是以前未曾見過狀況。

至於南瓜的部分，只見一排排藤蔓枯黃萎凋、葉片枯塌，果實斑點腐爛情況明顯，農民賴文發表示，今年5月底開始陸續採收，7月卻遇上連日豪雨，土壤水分飽和，根部缺氧無法呼吸，整株枯死的不少，瓜棚根本看不到往年結實累累景象。

文心蘭災損部分，后里區農會花卉產銷第15班班長陳帝緯表示，文心蘭平時須細心照料，但這波豪雨造成濕度過高，根系吸水過多導致腐爛，花苞水分過高也容易枯黃、脫落，災損嚴重。

楊瓊瓔表示，自7月初以來，中部地區陸續出現豪雨災損，今天現勘硬質玉米、南瓜與文心蘭，一眼即可判斷農損超過20%，應儘速依據專家現場會勘結論逕行公告現金救助，要求農糧署務必簡化災損認定流程，避免耗費農民時間等待四方會勘。

國民黨台中市議員陳本添指出，這次后里災損範圍廣，要求市府農業局與后里區公所應儘速啟動災損查報流程，並主動協助農民填報補助資料，簡化程序，減少農民奔波。