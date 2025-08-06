快訊

台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

趙露思年收破5億！開撕經紀公司「關鍵原因」曝 網嘆：走投無路

斷送機會？美印關稅談判破局內幕曝光 外媒：印度犯了3大錯

丹娜絲風災中南部受損慘重 前瞻治水預算執行率最慘也是「這3縣市」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（左）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（左）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影

丹娜絲颱風過後1個月，中南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府救災荒腔走板，然而在前瞻基礎建設計畫，水資源環境建設預算高達2042億4057萬元，經過檢視執行成效非常低落，其中獲得最多補助的高雄市台南市及嘉義縣更是慘不忍睹。

民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政績：光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會，質疑民進黨政府救災荒腔走板，前瞻基礎建設計畫治水預算執行不力，廢棄光電板未經許可遭到隨意棄置在台糖農地。

黃國昌表示，由於民進黨政府錯誤的能源政策，風災過後出現大量廢棄光電板，「山也光電板、海也光電板」，儘管官員掛保證會好好處理，然而現在卻任由其隨意棄置。另外，前瞻基礎建設計畫預算總計8400億元，其中水環境建設就有高達2042億4057萬，而在針對防洪、整治河川與滯洪池等相關項目，編列預算也高達945億6300萬元。

黃國昌指出，民進黨政府宣稱錢要一次編足，如此才能大規模有系統地治水，淹水面積減少退水也會更快，官員非常會寫文章，執行率卻慘不忍睹，尤其是分配給地方政府的經費，前三名分別為嘉義縣、台南市及高雄市，然而根據審計部的報告，未執行率依序為22%、31%、40%，顯示預算花得越多，淹水狀況卻越慘重。

黃國昌再指，民國113年台南市淹水件數623件、平均淹水492分鐘，高雄市淹水件數則高達1827件、深度暴增三倍，這就是民進黨治水的成果。

黃國昌說，根據審計部決算審核報告，為了改善市區排水問題，國土署補助各縣市「雨水下水道」，執行率最低的縣市為高雄市203.79公里，亞軍則為台南市199.13公里，錢拿最多效率卻最慢、件數也更多，麻煩民進黨政府給這些南部縣市一個交代。

黃國昌點名，台南市長黃偉哲挪用清淤經費，甚至浮報與隱匿賸餘稅款、漠視法規隱匿清淤進度，離譜的是營建署有發文提醒，台南市政府卻置之不理，等到被監察院調查，營建署卻開始裝傻，從中央到地方政府一條龍，能混就混能胡搞就胡搞，行政院與內政部持續縱容黃偉哲，這就是綠色執政貪腐保證、綠色執政護航保證。

民眾黨立委張啓楷則表示，民眾黨團接獲在地民眾檢舉，有業者非法棄置太陽能光電板，分別放在嘉義義竹溪州段、朴子及嘉義布袋鎮貴舍里，根據吹哨者實地拍照，可見農地被挖出巨坑，甚至留下汽油造成汙染，而棄置在台糖農業用地的危機還在擴大。

黃國昌說，由於民進黨政府錯誤的能源政策，風災過後出現大量的光電板廢棄，「山也光電板、海也光電板」，儘管官員掛保證會處理，現在卻任由其隨意棄置，環境部根本已經成為「光電善後部」、「光電處理部」。

台南 嘉義 光電板 民進黨 黃國昌 高雄市 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／民眾黨創黨六週年 黃國昌：周日將分享「柯P的3坪圖書館」

盼讓災民生活早回正軌 賴清德：提高丹娜絲重建條例預算規模

北市女公關遭殺害…警政、司法備詢官員踢皮球 黃國昌連說三次難看

台灣被指與川普漸行漸遠 黃國昌：民進黨政府兩度踩錯邊

相關新聞

南投土石流摧毀簡易自來水 草屯600多戶苦無水用

受連日豪雨影響，南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，就連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。公所今...

「豬來了！」 高雄原民部落物資短缺 陳其邁親送豬隻配送14里

豪雨重創高雄桃源、那瑪夏、茂林等原住民部落，多處道路坍方，交通中斷，高雄市政府啟動「整隻豬配送計畫」，3日內配送15頭豬...

丹娜絲風災中南部受損慘重 前瞻治水預算執行率最慘也是「這3縣市」

丹娜絲颱風過後1個月，中南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府救災荒腔走板，然而在前瞻基礎建設計...

0728豪雨重創彰化農作 8/19前受理現金救助申請

彰化縣農產在「0728豪雨」蒙受重大損失，經農業部公告雜糧、牧草、果樹、花卉、養蜂、蔬菜及水稻秧苗等多項作物，已符合農業...

楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

台中市連日大雨重創后里區硬質玉米、南瓜及文心蘭等作物，國民黨立委楊瓊瓔今天邀集有關單位現勘災損，要求農糧署務必簡化災損認...

災後暖心行動！台南災屋媒合修繕 可享2年保固服務

因應颱風丹娜絲、0728致災性豪雨對雲嘉南地區造成嚴重災情，行政院成立雲嘉南災後復原前進指揮所，今由指揮官陳金德說明進度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。