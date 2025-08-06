丹娜絲風災中南部受損慘重 前瞻治水預算執行率最慘也是「這3縣市」

丹娜絲颱風過後1個月，中南部災害仍未復原，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政府救災荒腔走板，然而在前瞻基礎建設計畫，水資源環境建設預算高達2042億4057萬元，經過檢視執行成效非常低落，其中獲得最多補助的高雄市、台南市及嘉義縣更是慘不忍睹。

民眾黨立法院黨團上午舉行「民進黨政績：光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會，質疑民進黨政府救災荒腔走板，前瞻基礎建設計畫治水預算執行不力，廢棄光電板未經許可遭到隨意棄置在台糖農地。

黃國昌表示，由於民進黨政府錯誤的能源政策，風災過後出現大量廢棄光電板，「山也光電板、海也光電板」，儘管官員掛保證會好好處理，然而現在卻任由其隨意棄置。另外，前瞻基礎建設計畫預算總計8400億元，其中水環境建設就有高達2042億4057萬，而在針對防洪、整治河川與滯洪池等相關項目，編列預算也高達945億6300萬元。

黃國昌指出，民進黨政府宣稱錢要一次編足，如此才能大規模有系統地治水，淹水面積減少退水也會更快，官員非常會寫文章，執行率卻慘不忍睹，尤其是分配給地方政府的經費，前三名分別為嘉義縣、台南市及高雄市，然而根據審計部的報告，未執行率依序為22%、31%、40%，顯示預算花得越多，淹水狀況卻越慘重。

黃國昌再指，民國113年台南市淹水件數623件、平均淹水492分鐘，高雄市淹水件數則高達1827件、深度暴增三倍，這就是民進黨治水的成果。

黃國昌說，根據審計部決算審核報告，為了改善市區排水問題，國土署補助各縣市「雨水下水道」，執行率最低的縣市為高雄市203.79公里，亞軍則為台南市199.13公里，錢拿最多效率卻最慢、件數也更多，麻煩民進黨政府給這些南部縣市一個交代。

黃國昌點名，台南市長黃偉哲挪用清淤經費，甚至浮報與隱匿賸餘稅款、漠視法規隱匿清淤進度，離譜的是營建署有發文提醒，台南市政府卻置之不理，等到被監察院調查，營建署卻開始裝傻，從中央到地方政府一條龍，能混就混能胡搞就胡搞，行政院與內政部持續縱容黃偉哲，這就是綠色執政貪腐保證、綠色執政護航保證。

民眾黨立委張啓楷則表示，民眾黨團接獲在地民眾檢舉，有業者非法棄置太陽能光電板，分別放在嘉義義竹溪州段、朴子及嘉義布袋鎮貴舍里，根據吹哨者實地拍照，可見農地被挖出巨坑，甚至留下汽油造成汙染，而棄置在台糖農業用地的危機還在擴大。

黃國昌說，由於民進黨政府錯誤的能源政策，風災過後出現大量的光電板廢棄，「山也光電板、海也光電板」，儘管官員掛保證會處理，現在卻任由其隨意棄置，環境部根本已經成為「光電善後部」、「光電處理部」。