公路局媒合11家廠商 協助台南災害復原重建家園
受到颱風丹娜絲影響，南部災損嚴重，為了讓台南市受損民宅及公共設施加速復原，交通部公路局已媒合11家廠商積極投入災害復原重建家園工作。
交通部公路局今天發布新聞稿表示，台南地區受災嚴重計有17個行政區，由於受災戶數相當龐大，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局於7月30日迅速啟動應變機制，經協商採責任區認養方式以加速復原。
公路局指出，分配認養「鹽水區」為災害復原區域，至昨天已媒合74戶，並主動聯繫鹽水區公所、商請11家營造廠商積極全力投入災害復原重建家園工作，期讓災民早日重返安穩生活。
交通部長陳世凱說，目前許多住家仍有居民住在裡頭，僅用帆布覆蓋，已有6間廠商協助弱勢家庭認養8戶，針對低收入戶免費進行修繕房屋，今天1戶、明天還有1戶，會一戶一戶地陸續協助重建家園，讓民眾恢復正常生活。
陳世凱也感謝「十億營造股份有限公司」先行免費幫低收入戶民眾修繕房屋，廠商也致贈慰問金給住戶以表關懷慰問。
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