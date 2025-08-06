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0728豪雨重創彰化農作 8/19前受理現金救助申請

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣農產在「0728豪雨」蒙受重大損失，經農業部公告雜糧、牧草、果樹、花卉、養蜂、蔬菜及水稻秧苗等多項作物，已符合農業天然災害現金救助標準。圖／縣府提供
彰化縣農產在「0728豪雨」蒙受重大損失，經農業部公告雜糧、牧草、果樹、花卉、養蜂、蔬菜及水稻秧苗等多項作物，已符合農業天然災害現金救助標準。圖／縣府提供

彰化縣農產在「0728豪雨」蒙受重大損失，經農業部公告雜糧、牧草、果樹、花卉、養蜂、蔬菜及水稻秧苗等多項作物，已符合農業天然災害現金救助標準，農民就申請救助項目損失率達20%以上者，從今天起至8月19日可向土地所在地公所提出申請現金救助。

縣府表示，符合規定可申請救助農民，今天起至8月19日前可持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件（如三個月內土地登記謄本)，向土地所在公所申報。

此次公告受災農民前經丹娜絲颱風及「0708豪雨」已提出救助申請者，如果經「0728豪雨」仍有災害損失，為簡政便民，視同已提出申請，毋須重複提出申請。

另彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借本貸款的農民向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在該證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

縣長王惠美提醒農友，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，可先至當地公所通報，縣府在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，即會邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取救助。

農民 災損

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