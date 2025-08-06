南投土石流摧毀簡易自來水 草屯600多戶苦無水用

受連日豪雨影響，南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，就連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。公所今持續調派人力、機具搶修，並協調自來水公司提供臨時供水站，確保居民用水需求，盼盡快恢復正常用水。

草屯鎮公所指出，鎮內雙冬地區無自來水，長年就靠簡易自來水系統支應，但近期豪雨不斷，造成旱溪溪水暴漲，甚至發生土石流，當地簡易自來水管線被土石淹埋沖毀，就連預備井也受損失去功能，導致600多戶居民面臨無水可用窘境。

「打開水龍頭，半滴水都沒有。」草屯鎮民代表洪坤助說，大量土石和湍流沖壞了簡易自來水水頭，不少水管也因此毀損，想要維修就得循山路找管線逐段清查，但部分山路也因豪雨災情被土石阻斷或掏空，必須先搶通道路才能搶修管線系統。

雙冬簡易自來水管理委員會則說，當地主要簡易自來水管線至少有5條，其中有一條受損狀況較嚴重，算是已經被土石流掩埋，因此到目前還沒辦法全面了解災損狀況，所以後續可能得動用到重機具進行開挖維修。