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南投土石流摧毀簡易自來水 草屯600多戶苦無水用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
草屯雙冬簡易自來水系統遭土石流沖毀，600多戶居民無水可用，公所持續調派人力及機具搶通道路，並搶修管線。圖／草屯鎮公所提供
草屯雙冬簡易自來水系統遭土石流沖毀，600多戶居民無水可用，公所持續調派人力及機具搶通道路，並搶修管線。圖／草屯鎮公所提供

受連日豪雨影響，南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，就連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。公所今持續調派人力、機具搶修，並協調自來水公司提供臨時供水站，確保居民用水需求，盼盡快恢復正常用水。

草屯鎮公所指出，鎮內雙冬地區無自來水，長年就靠簡易自來水系統支應，但近期豪雨不斷，造成旱溪溪水暴漲，甚至發生土石流，當地簡易自來水管線被土石淹埋沖毀，就連預備井也受損失去功能，導致600多戶居民面臨無水可用窘境。

「打開水龍頭，半滴水都沒有。」草屯鎮民代表洪坤助說，大量土石和湍流沖壞了簡易自來水水頭，不少水管也因此毀損，想要維修就得循山路找管線逐段清查，但部分山路也因豪雨災情被土石阻斷或掏空，必須先搶通道路才能搶修管線系統。

雙冬簡易自來水管理委員會則說，當地主要簡易自來水管線至少有5條，其中有一條受損狀況較嚴重，算是已經被土石流掩埋，因此到目前還沒辦法全面了解災損狀況，所以後續可能得動用到重機具進行開挖維修。

草屯鎮長簡賜勝也與鎮代會主席陳文忠勘查雙冬災況，簡賜勝說，近日已加緊調派人力及重機具持續搶通道路，同步搶修管線接水，而為確保居民基本用水需求，已協調自來水公司設臨時供水站，後續與縣府及水公司合作盼盡快恢復正常用水。

南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站，暫時解決居民用水問題。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站，暫時解決居民用水問題。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站，暫時解決居民用水問題。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水遭土石流沖毀，600多戶無水可用，公所協調台水公司設臨時供水站，暫時解決居民用水問題。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水系統遭土石流沖毀，600多戶居民無水可用，公所持續調派人力及機具搶通道路，並搶修管線。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬簡易自來水系統遭土石流沖毀，600多戶居民無水可用，公所持續調派人力及機具搶通道路，並搶修管線。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，就連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。圖／草屯鎮公所提供
南投草屯雙冬地區簡易自來水系統遭土石流沖毀，就連預備井也受損失去功能，當地600多戶居民無水可用。圖／草屯鎮公所提供

豪雨 土石流 水公司

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