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「豬來了！」 高雄原民部落物資短缺 陳其邁親送豬隻配送14里

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市府今天以農用運輸車，將整豬、蔬菜等物資運送進山區部落。圖／高市府提供
高市府今天以農用運輸車，將整豬、蔬菜等物資運送進山區部落。圖／高市府提供

豪雨重創高雄桃源、那瑪夏、茂林等原住民部落，多處道路坍方，交通中斷，高雄市政府啟動「整隻配送計畫」，3日內配送15頭豬，並以農用車接駁送進部落，市長陳其邁今赴部落慰問，並聽取農路毀損、水源設備故障等重建訴求，當場允諾協助。

高市今天出動兩台冷鏈專車配送12頭整豬，其中一台送往那瑪夏，另一台轉入桃源下貨，整豬配送過程中，不少部落居民駕駛農用運輸車，到公路接駁點領豬、運菜，一一送回部落。這批具備越野能力的小型農用運輸車，成為災後運補主力。

陳其邁也陸續走進建山、高中、桃源、拉芙蘭、復興及梅山等部落，沿途配送整豬，整豬是部落共食文化的象徵，希望透過送豬撫慰部落居民，另外新鮮蔬菜、麵條、白米、罐頭與泡麵等大批物資，全數於北三里卸貨，由部落接手分配。

8、9月又逢颱風旺季，山區道路崎嶇難行，易受豪雨受損崩塌，部落反映農用車輛仍有需求，對此，陳其邁承諾，今年會持續編列預算補助添購，另反映農路受損、水源設備損壞，無乾淨水可用，他也會指派相關人員調度所需物品入山，協助部落恢復生活與生產所需。

陳其邁表示，今天深入桃源後山北三里，道路狹窄蜿蜒，沿線多處仍可見落石、坍方痕跡，山區部落復建任務艱鉅，希望路段坍方路段盡快搶通，市府會加強新鮮肉品及蔬果等物資運送，重建路仍很漫長，盼豪雨相關災損及基礎設施毀損納入丹娜絲颱風災後復原特別條例，盡速通過。

高雄山區路段仍多處坍方，部落居民希望盡快搶通。圖／高市府提供
高雄山區路段仍多處坍方，部落居民希望盡快搶通。圖／高市府提供
高雄山區路段仍多處坍方，部落居民希望盡快搶通。圖／高市府提供
高雄山區路段仍多處坍方，部落居民希望盡快搶通。圖／高市府提供
高市府今天以農用運輸車，將整豬、蔬菜等物資運送進山區部落。圖／高市府提供
高市府今天以農用運輸車，將整豬、蔬菜等物資運送進山區部落。圖／高市府提供
高市府近日陸續將民生物資送進部落，協助部落早日重拾生活。圖／高市府提供
高市府近日陸續將民生物資送進部落，協助部落早日重拾生活。圖／高市府提供

桃源 陳其邁

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