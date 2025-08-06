影／台南手工餅乾小店剛開幕就淹水 店家怨房東未告知風險損失60萬

台南日前豪雨成災，市區小東車行地下道積水滿溢成「小東泳池」；東區一間販售手工餅乾、蛋捲的下午茶小店上月底才剛開幕，店內當日淹水70公分，負責人王小姐表示，房東明知會淹水，簽約時卻刻意隱瞞，如今造成5、60萬的損失，她希望不要再有下一個受害者。

王小姐表示，本月2日淹水後，傳訊詢問王姓女房東該怎麼處理，對方先回「我也不知道該怎麼處理」，等她告知要跟消保官投訴、訴諸媒體，對方這幾天直接神隱，已讀不回；記者今天請她當場致電給房東，撥打後無人接聽，王女接下來將請消保官及里長介入協助。

台南市本月2日凌晨3時許起雷雨交加，短時強降雨傾瀉而下，全市逾10區發布淹水警戒，多處幹道、社區積淹水，當日全市積淹水災情通報最高78處；其中東區大同路一段241巷內機車滅頂，只剩下車頭與後照鏡露出，巷內住家、店家也全數淹水。

巷內從5月準備營運迄今，上月底才剛開幕的「舊拾空間」，在當天的強降雨下，水勢從前門、後門湧入，也從屋頂滲水到一樓，導致一樓店內淹水達到70公分；所有商品、餅乾、蛋捲、伴手禮全都泡水，王小姐購買2萬多元的新冰箱直接浮在水面上。

王小姐表示，當天早上看到店裡的模樣，只有「傻眼」可以形容，她是從台中來的外地人，來台南開分店，還沒有賺到錢就先遇到大水；她清點商品後，9成以上都要銷毀，冰箱裡滿滿的食物、飲品全部泡水作廢，損失估計5、60萬。

王小姐說，她跟幾位同樣20幾歲的朋友第一次來台南做生意，就遇到這種事，完全不知道該怎麼辦；由於房東不願出面處理，迄今都沒有到店裡來看過一次，不回訊息、不接電話，她跟鄰居、大同里里長打聽，才知道這裡的前房客，當初搬走原因就是因為「淹水」 。

讓她無法原諒的是，今年5月在與房東、房仲簽約時，房東不但沒有提到房子在低窪地、曾經淹水，而且房屋有漏水等狀況，還半哄半騙說，上一個房客合約沒有到期就解約，因此這次簽三年，要負擔違約金2個月；基於信賴，加上她是外地人，就配合簽約。

王小姐指出，隔壁是做餐飲的店家，當天因有做好淹水防護，將水勢阻擋在外，隔天8月3日就恢復正常營業；她不解的是，如果房東能夠早點告知，讓她們做好準備，這次也不會損失慘重，難道房東就因為擔心租不出去或被殺價，寧可刻意隱瞞會淹水這種重要訊息？

如今她與員工不知道什麼時候還會有大雨，膽戰心驚，店員問「我們店什麼時候還會淹水」，她也不知道；如今整理後，確認展示櫃、木櫃、櫃台、桌椅等生財工具，幾乎都泡水毀損，她已決定離開台南，結束分店，希望在8月10日前房東願意出來面對。

她說，已撥打1950消費者服務專線，對方回覆確實符合要件，會轉給消保官介入；她們也會請里長幫忙聯繫，並向立委陳亭妃尋求協助，希望房東能夠返還2個月押金，協助申請水災補助款，以及談清楚商品的損害賠償責任。如果房東都不願意出面，最後只能訴諸法律途徑。

王小姐說明開店的初心，是希望創造一個友善空間可以讓大家吃點心、喝咖啡、下午茶，創造友善小農伴手禮購買的空間；選在市區的巷弄裡，是希望有種秘境的感覺，從5月準備開店以來，認識很多街坊鄰居、在地的好朋友，如今決定離開，非常難過，也很遺憾。