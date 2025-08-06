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災後暖心行動！台南災屋媒合修繕 可享2年保固服務

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民眾對於外地工班到台南修繕房屋完成後，就怕後續若出現屋頂漏水等問題，要找到原工班不容易，對此，台南市副市長葉澤山強調，本次媒合案件修繕完成後，將由台南市政府引進廠商提供2年保固售後服務。圖／南市府提供
民眾對於外地工班到台南修繕房屋完成後，就怕後續若出現屋頂漏水等問題，要找到原工班不容易，對此，台南市副市長葉澤山強調，本次媒合案件修繕完成後，將由台南市政府引進廠商提供2年保固售後服務。圖／南市府提供

因應颱風丹娜絲、0728致災性豪雨對雲嘉南地區造成嚴重災情，行政院成立雲嘉南災後復原前進指揮所，今由指揮官陳金德說明進度，其中，對於災區數量龐大的廢棄物問題，陳金德宣布將加碼支援台南市3.5億投入廢棄物清理工作，另外，災屋維修後續保固，將由南市府提供2年售後服務。

陳金德表示，前進指揮所已協助推動多項方案，希望讓民眾盡早恢復正常生活，包含家園復原慰助金、上工獎勵金及媒合簽約獎勵金等，且針對災屋拆除也有提供補助，然而，因後壁區災情相當嚴重，已請教育部協調南部5所大學，至少有10個工班協助災區房屋拆除或修繕。

他提到，部分空屋選擇拆除而非修繕，屆時災區將有數量龐大的廢棄物問題，行政院也將支援台南市政府3億5千萬元經費進行處理，但請各區必須尋找至少1處廢棄物暫置地點，以便進行清運前的分類工作。

此外，由於民眾對於外地工班到台南修繕房屋完成後，就怕後續若出現屋頂漏水等問題，要找到原工班不容易，對此，台南市副市長葉澤山強調，本次媒合案件修繕完成後，將由台南市政府引進廠商提供2年保固售後服務，請民眾放心。

根據統計，截至昨天台南已洽定133家廠商投入災區修繕，民眾登記媒合意願共計842戶，接洽安排媒合中504戶，完成簽約47戶，施工中6戶，其中，安南區今有1戶動工，屋主黃姓男子對於能夠順利媒合廠商修繕相當開心與感謝，也期盼趁好天氣時能施作完成，解決心中擔憂。

因應颱風丹娜絲、0728致災性豪雨對雲嘉南地區造成嚴重災情，行政院成立雲嘉南災後復原前進指揮所，今由指揮官陳金德（中）說明進度，其中，對於災區數量龐大的廢棄物問題，陳金德宣布將加碼支援台南市3.5億投入廢棄物清理工作。圖／南市府提供
因應颱風丹娜絲、0728致災性豪雨對雲嘉南地區造成嚴重災情，行政院成立雲嘉南災後復原前進指揮所，今由指揮官陳金德（中）說明進度，其中，對於災區數量龐大的廢棄物問題，陳金德宣布將加碼支援台南市3.5億投入廢棄物清理工作。圖／南市府提供
台南已洽定133家廠商投入災區修繕，民眾登記媒合意願共計842戶，接洽安排媒合中504戶，完成簽約47戶，施工中6戶，其中，安南區今有1戶動工，屋主黃姓男子對於能夠順利媒合廠商修繕相當開心與感謝，也期盼趁好天氣時能施作完成，解決心中擔憂。圖／安南區公所提供
台南已洽定133家廠商投入災區修繕，民眾登記媒合意願共計842戶，接洽安排媒合中504戶，完成簽約47戶，施工中6戶，其中，安南區今有1戶動工，屋主黃姓男子對於能夠順利媒合廠商修繕相當開心與感謝，也期盼趁好天氣時能施作完成，解決心中擔憂。圖／安南區公所提供

台南 廢棄物 陳金德

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