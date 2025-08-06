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盼讓災民生活早回正軌 賴清德：提高丹娜絲重建條例預算規模

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風與西南氣流帶來豪大雨勢，造成中南部陸續有嚴重災情。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，災後重建將是一條漫長且艱辛的路，他和行政院長卓榮泰多次前往中南部視察災情，了解大家實際所需後，行政院將提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

賴總統指出，為了加速重建修復，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助地方政府，在人力、機具與物資的調度給予支援。在昨天，也針對災屋修繕或拆除，公布補助的原則。會有這些補助，是因為注意到颱風與豪雨造成3萬多戶住宅受損，其中台南市就有2萬6千戶，在前進指揮所的整合與協助下，已動員百餘家廠商投入，讓民眾可以到台南市17區公所申請登記，媒合廠商進行災屋的修復。

賴總統說，由於西南氣流減弱，將會回復到高溫炎熱的天氣，中央及地方政府都必須留意，可能會有的病蟲蚊、傳染病毒等問題，需要加速災區的廢棄物清理，以及加強環境消毒與疫病防治的工作。

賴總統表示，民進黨代理秘書長何博文帶領中央黨部DPP志工隊，上周末已將募集到的物資送到災區，並和當地的黨公職合力，協助水溝清淤與廢棄物清除。這幾天，也有各縣市的地方黨公職組隊，在中央黨部的協調下，持續分別到各災區，要感謝所有組成志工隊，協助災後復原工作的黨公職，即使這幾天中南部還下著大雨，仍冒雨到災區援助受災民眾。

賴總統指出，民進黨希望能透過投入實際行動，凝聚更多的社會力，大家發揮人溺己溺精神，與政府協力合作，幫助受災民眾可以早日度過難關、重建家園。

災後 民進黨 賴清德 中常會 卓榮泰 丹娜絲颱風

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