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高雄警自願凌晨「分隔島拔香菇」？ 立委轟高層罔顧專業
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，警方獲報昨天凌晨拔菇，並稱「警員自動自發去拔菇」，引發網路、基層員警炸鍋，質疑「員警變菇農？」立委廖偉翔今質詢時表示，警政署應查明指令來源，避免發生高層罔顧專業的情形。
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島前晚因長出綠褶菇，前晚9時許便有人圍觀拍照上傳網路，高雄市警局110便接獲報案，說有人群影響交通，鳳山警分局南成派出所巡邏員警到場，勸離阻民眾不要任意穿越馬路圍觀拍照，並於昨天凌晨拔菇，引熱議。鳳山警分局長林俊賢說，「沒人指示警員拔菇，是警員自動自發去拔掉」。
廖偉翔指出，高雄員警被派去清除野生香菇，不只引發基層不滿，也有不少民眾質疑「警察勤務範圍有如此廣泛？」「這不是環保局或養工處的責任嗎？」對此，警政署官員回應，員警可能是「自願協助」。
廖偉翔表示，警察的專業及工作內容應是降低犯罪、打擊詐騙與維護治安，為何會多一項「拔野菇」的工作？他呼籲警政署，應追查「請基層員警拔香菇」是哪位高層所下的指令，並將此事當成教案檢討，避免再次發生類似情形。
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