高雄警自願凌晨「分隔島拔香菇」？ 立委轟高層罔顧專業

高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長出多朵綠褶菇，警方獲報昨天凌晨拔菇，並稱「警員自動自發去拔菇」，引發網路、基層員警炸鍋，質疑「員警變菇農？」立委廖偉翔今質詢時表示，警政署應查明指令來源，避免發生高層罔顧專業的情形。

高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島前晚因長出綠褶菇，前晚9時許便有人圍觀拍照上傳網路，高雄市警局110便接獲報案，說有人群影響交通，鳳山警分局南成派出所巡邏員警到場，勸離阻民眾不要任意穿越馬路圍觀拍照，並於昨天凌晨拔菇，引熱議。鳳山警分局長林俊賢說，「沒人指示警員拔菇，是警員自動自發去拔掉」。

廖偉翔指出，高雄員警被派去清除野生香菇，不只引發基層不滿，也有不少民眾質疑「警察勤務範圍有如此廣泛？」「這不是環保局或養工處的責任嗎？」對此，警政署官員回應，員警可能是「自願協助」。