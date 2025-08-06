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雨停路卻壞了！彰化騎士摔進醫院 路權單位加速修補

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫，員警趕緊擺放三角錐。圖／讀者提供
蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫，員警趕緊擺放三角錐。圖／讀者提供

中南部先前連日下雨，造成多出道路出現坑洞，蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫，彰化分局員警獲報到場，立即擺放三角錐警示來車，彰化縣府工務處說，因道路權責單位不同，會分工修補，天氣好轉將加速作業。

彰化連日雨，今天終於放晴，但上星期伸港鄉濱海防汛道路就有民眾反映出現近20處坑洞，最大直徑達30公分。二林鎮二城路（縣道143線）西北側路面，前幾天也出現6個寬約1公尺坑洞，小坑洞不可勝數，有運蛋車經過被震破雞蛋，苦不堪言。

工務處表示，近期因連日降雨，局部路段陸續發生坑洞與破損。縣府已主動聯繫各權責機關，包括交通部公路局、各鄉鎮市公所等，針對發現的坑洞路段，昨日已先行進場進行緊急修補，今天天氣好轉後也已加速安排修復作業。

縣府提醒鄉親，行經道路如遇破損路面，請減速慢行、注意安全，並可即時通報交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段、縣政府或所在地鄉鎮市公所等相關單位，以利儘速派員查報與修補，確保行車安全。

蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫。圖／讀者提供
蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫。圖／讀者提供

交通部

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