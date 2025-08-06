雨停路卻壞了！彰化騎士摔進醫院 路權單位加速修補

中南部先前連日下雨，造成多出道路出現坑洞，蕭姓民眾昨天下午3點多騎機車行經花壇鄉環山路，壓到路面坑洞而摔傷送醫，彰化分局員警獲報到場，立即擺放三角錐警示來車，彰化縣府工務處說，因道路權責單位不同，會分工修補，天氣好轉將加速作業。

彰化連日雨，今天終於放晴，但上星期伸港鄉濱海防汛道路就有民眾反映出現近20處坑洞，最大直徑達30公分。二林鎮二城路（縣道143線）西北側路面，前幾天也出現6個寬約1公尺坑洞，小坑洞不可勝數，有運蛋車經過被震破雞蛋，苦不堪言。

工務處表示，近期因連日降雨，局部路段陸續發生坑洞與破損。縣府已主動聯繫各權責機關，包括交通部公路局、各鄉鎮市公所等，針對發現的坑洞路段，昨日已先行進場進行緊急修補，今天天氣好轉後也已加速安排修復作業。