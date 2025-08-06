丹娜絲颱風重創台南 藍綠議員齊轟市府救災延誤

颱風丹娜絲重創台南，造成溪北、沿海等17區行政區災情慘重，台南市議會今在新營民治議事廳開第4屆第9次臨時會，並排定「丹娜絲颱風天然災害市府因應對策及處理情形」市長專案報告，孰料引來朝野議員齊轟，對此，市長黃偉哲說，每個人都有情緒，會尊重議員發表的意見。

颱風丹娜絲重創台南，災後仍有許多重建工作，台南市議會今針對風災排定「市長」專案報告，報告前市議會也先播放一段影片，感謝這段期間台電、各界志工等無名英雄對台南的幫助，隨後卻由工務局長陳世仁說明，並強調市府各單位第一時間均全力投入災區復原、協助災民安置，目前以最快速度恢復災區環境安全，盼市民盡早回歸正常生活。

不過，市府專案報告內容引來藍綠議員紛紛質詢開砲，且不少議員不滿市府專案報告為何由工務局說明，而非市長黃偉哲親自報告，質疑「黃偉哲才是指揮官不是嗎？」，其中，市議員陳昆和直批，「市府救災過程簡直是荒腔走板」，因市府未能在第一時間投入救災。

市議員沈家鳳則點出，市府7月7日晚上宣布停班課時，資訊嚴重錯誤，導致第一時間只有9區停班課，後續才增加為12區，顯見前線通報有問題，更凸顯溪北基礎建設的落後，「彷彿回到原始時代」。

沈家鳳也說，災後溪北幾乎停電、斷訊，而里長廣播沒有不斷電系統，連警政單位、區公所都停電，導致災情通報延後、狀況不一等問題頻頻傳出，是造成這次各局處進駐協助救災「落後很大拍」的因素，要求市府檢討避難設施場所及基礎設施的不斷電系統建置。

另外，市議員蔡育輝則建請市府提報6億獎補助費墊付款，轉入重大災害賑災捐款專戶，以充實丹娜絲颱風及0728、0802水災災後補助慰問資源，該提案已獲跨黨派30多位議員。

蔡育輝指出，台南市重大災害捐款專戶金額因應去年凱米颱風及今年楠西大地震災情後，目前僅能匡列約1.8億，恐不足以救助颱風和水災災民，災區長者和弱勢者非常需要市府協助，考量台南市財政近年來仍有餘絀，因此建請市府提撥6億獎補助費墊付款，希望市長苦民所苦。