728雲林近千戶淹水 縣府加碼救助金最高可申請4萬元

受728西南氣流事件影響，雲林縣估計有近千戶民宅曾淹水受災，為協助災民度過難關，雲林縣政府宣布將淹水救助金從5千元提高到1萬元，淹水50公分以上一般戶連同中央救助金可申請3萬元，呼籲民眾檢附資料向災害發生地鄉鎮市公所申請救助金。

雲林縣水利處長許宏博表示，728西南氣流事件持續豪雨一周，強降雨陸續造成口湖、水林、四湖、元長、斗南、林內、斗六、虎尾、土庫等鄉鎮傳出積淹水災情，估計約有近千戶民宅受到淹水之苦，其中林內鄉林中村、湖本村有土石流沖進民宅。

縣府公告，即日起開放受災戶申請淹水救助金，社會處長林文志表示，為協助災民盡快恢復正常生活，縣府決定將「淹水救助金」地方政府救助5000元，提高至1萬元，凡淹水50公分以上的一般住戶可領到縣府救助1萬元，加上中央加碼2萬元，共3萬元。

低收入戶、中低收入戶可申請縣府救助1萬元、中央2萬元、賑災基金會1萬元，共4萬元，淹水1至49公分則可申請賑災基金會救助金1萬元。

社會處表示，林內鄉林中、湖本村有土石流沖進住宅，比照相同辦理，斗南將軍里一戶平宅倒塌，也可申請安遷救助金，設籍且實際居住該住屋者，每人2萬元，每戶5人上限。

淹水救助金民眾請於災害發生一個月內提出申請，需檢附4至6張照片（由室內地板量起並清楚指認淹水高度及標示門牌號碼）、三個月內水電繳納證明，但因特殊原因無法提供者，得檢附村里辦公處開立之實質居住住屋(非營業場所)證明。申請窗口請洽災害發生地鄉鎮市公所或雲林縣政府社會處（05）5522648。