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高雄市0728豪雨第二波農損救助 8/6起受理申報

中央社／ 高雄6日電

丹娜絲颱風及後續接連豪雨影響，高雄市累積農損逼近2億元，市府農業局爭取0728豪雨第二波農產業救助及延長丹娜絲救助品項受理期限，經農業部公告今天起至19日受理申報。

根據高雄市農業局統計，高雄市受到丹娜絲颱風及後續接連豪雨影響，已產生農損超過新台幣1億2000餘萬元，正辦理救助及復耕中；另外，受到此次0728豪雨侵襲，截至今天上午10時止，累積農損再增加6938萬元。

市府農業局爭取0728豪雨第二波農產業救助及延長丹娜絲救助品項受理期限，經農業部公告，高雄市今天起至8月19日受理農民申報。農業局呼籲農民把握時間儘速申報，以維護權益。

經公所陸續通報，此次成功爭取高雄市蔬菜類全品項、龍眼、鳳梨、紅龍果、西瓜、香瓜、香蕉、番石榴、木瓜、改良種芒果、文心蘭及火鶴等12項；及西施柚、文旦柚、洋香瓜、紅毛丹等8項納入天然災害現金救助項目。

農業局表示，有關長期作物若於丹娜絲颱風救助公告期間未申報者，可於此次救助申報，但不重複救助；短期作物已重新復耕屬不同產季者，得再次申請救助。

農業局長姚志旺提醒農民，務必於8月19日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助；若復耕需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

豪雨 高雄市 丹娜絲颱風

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