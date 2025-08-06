早年祖先避水患智慧 台南溪南寮「竹籠茨」不敵颱風被吹倒

南部地區近一個月接連遭逢凡納斯颱風與7月28日豪雨侵襲，台南市安南區溪南寮象徵在地文化精神的「竹籠茨」不敵強風倒塌，令人不勝唏噓。該設施由興安宮與文化資產管理處共同打造，原由傳統匠師李養協助搭建，但因缺乏後續維護經費，風災過後只得先行拆除。

早年曾文溪經常氾濫成災，周邊聚落居民發展出「竹籠茨」建築工法，以便扛茨遷村避水患，為台江地區發展重要歷程，台南「竹籠茨」工藝保存者李養再現扛茨走溪流文化記憶，因丹娜絲颱風吹垮。

南興里長施柏男表示，因無後續維護費用，今天起啟動拆除清理，由真毅營造所組成的天災緊急搶修隊也進駐社區，協助道路、排水設施清理與倒塌物移除等工作，災後重建牽涉多部門協調，僅靠里辦與居民實難應付，仍需仰賴更多公部門與民間力量投入。

面對台南連續遭逢風災和雨災，施柏男提到，南興社區早年即因水患經驗成立自主防災組織，氣象局7月28日發布大豪雨警報，防災志工迅速啟動應變機制，巡查水位、檢查設備並主動通報公所是否需支援，並啟用抽水機將積水從水溝排入大排水道，展現出在地行動力。

他提到「社區自主防災」很重要，像丹娜絲風災期間，因電桿大量倒塌，造成許多地方斷水斷電斷訊有的長達一周以上，該里有大樓停電，抽水馬達無法運作，連廁所也無法沖水，造成居民生活極大不便。

但停電資訊不明，有些做生意的食材因斷電太久，食材全壞掉，造成嚴重損失，政府毫無準備沒有備案，像是預備發電機或大型冷凍倉儲等，不能只是喊口號談「韌性城市」，一場風災就讓系統癱瘓，顯示準備仍遠遠不足。

他表示，在風災後進行災後復原時發現不少問題待改進。以安興街799巷為例，掉落的電線多次通報卻遲遲無人處理，後來才發現該線路並非台電所屬。他質疑，當民眾通報災情後，公部門是否有能力協助釐清權責、快速處理，而非讓問題卡關數日？這不僅考驗災後的協調效率，也突顯橫向溝通機制的不足。