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助中南部災後復原 信誼基金會、何壽川捐1千萬元賑災

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
信誼基金會宣布捐贈新台幣500萬元，並由創辦人何壽川先生個人再捐500萬元，合計捐出1000萬元協助中南部災後復原。圖／信誼基金會提供
信誼基金會宣布捐贈新台幣500萬元，並由創辦人何壽川先生個人再捐500萬元，合計捐出1000萬元協助中南部災後復原。圖／信誼基金會提供

丹娜絲颱風帶來劇烈豪雨，重創中南部，造成多處地區淹水、停電與房屋毀損，對災民生活與孩童教育造成嚴重衝擊。為協助災後重建，信誼基金會宣布捐贈新台幣500萬元，並由創辦人何壽川先生個人再捐500萬元，合計捐出1000萬元，全數交由財團法人賑災基金會統籌運用，支援災區孩童的急難救助、教育支持與家園重建工作。

信誼基金會長年投入兒童早期教育與公益服務，董事長張杏如表示，此次風災對中南部造成重大損害，基金會希望透過實際行動發揮社會正向力量，在援助災區之餘，也呼籲各界關注災區孩童的學習與成長需求。「在救助受災家庭的同時，也不能忽略孩子的教育權與心理支持」。

秉持「守護孩子唯一的童年」宗旨，信誼基金會表示，將持續以「以人為本、關懷社會」為核心價值，與各界攜手合作，打造更具韌性與溫度的兒童關懷支持網絡，陪伴災區家庭早日走出風災陰影，重建生活。

何壽川 丹娜絲颱風 賑災基金會

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