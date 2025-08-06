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台中石岡落石路基淘空二處民宅被土石沖入 災後復健助清理
連日豪雨災情，台中石岡區下坑巷落石及頭坪巷昨天路基淘空，當地居民表示，這次豪雨造成石岡區金星里10多處落石崩坍，2處民宅被土石沖入，盼市府徹底改善；中市建設局表示，明天將進行石岡區下坑巷及豐原區東陽路會勘設法改善，民宅部分協助清理中。
石岡區下坑巷昨天上午發生邊坡落石，大批土石崩落路面，影響交通，頭坪巷的路基淘空，路面出現大洞，落石已清除，淘空部分以三角錐等暫時圍起，單向通車。
中市建設局表示，這次豪雨量打破紀錄，土石崩落主因邊坡水氣太重，雨停可能就比較沒有問題，市府仍會前往會勘了解改善；民宅被土石沖入的問題，市府這幾天協助清理中；市長盧秀燕日前勘災時允諾，市府將撥3000萬災後復建，希望讓居民盡早返家居住。
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