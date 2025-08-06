台中石岡落石路基淘空二處民宅被土石沖入 災後復健助清理

連日豪雨災情，台中石岡區下坑巷落石及頭坪巷昨天路基淘空，當地居民表示，這次豪雨造成石岡區金星里10多處落石崩坍，2處民宅被土石沖入，盼市府徹底改善；中市建設局表示，明天將進行石岡區下坑巷及豐原區東陽路會勘設法改善，民宅部分協助清理中。

石岡區下坑巷昨天上午發生邊坡落石，大批土石崩落路面，影響交通，頭坪巷的路基淘空，路面出現大洞，落石已清除，淘空部分以三角錐等暫時圍起，單向通車。