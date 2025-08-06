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台中市水災農損共約7541萬 今起到19日到區公所申請救助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
農業部昨公告為天然災害現金救助及低利貸款地區，台中市農業局提醒受災農友今天起到8月19日至區公所申請救助，圖為和平水蜜桃受損情形。圖／民眾提供
農業部昨公告為天然災害現金救助及低利貸款地區，台中市農業局提醒受災農友今天起到8月19日至區公所申請救助，圖為和平水蜜桃受損情形。圖／民眾提供

728豪雨多地都有農損，台中市落花生、胡麻（芝麻）、紅龍果、百香果、辣椒、胡瓜、絲瓜、薑及青蔥，和平區的水蜜桃都有農損，農業部昨公告為天然災害現金救助及低利貸款地區，台中市農業局提醒受災農友今天起到8月19日，到區公所申請救助。

台中市農業局表示，截至昨日，各區公所查報農業災情速報統計資料，台中市農作物被害面積達754.04 公頃，損害程度 19％，換算無收穫面積145.68 公頃，損失金額共7541萬2000元。

台中市農業局主秘黃春滿表示，災情陸續傳出，甜柿災情也嚴重，農業局已通報，農業部尚未公告，市府積極爭取救助。

農業局說明，救助項目為損害率達20%以上者，落花生、胡麻每公頃補助3萬元，紅龍果公頃9.5萬元，水蜜桃每公頃10萬元，百香果每公頃10.2萬元，菜類依品項不同，每公頃2.96萬元至5.6萬元不等。

台中市 農業部 水蜜桃

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