台南七股、嘉義布袋通訊 明啟動災害漫遊

丹娜絲風災重創南部，部分地區行動通信訊號仍然不穩，國家通訊傳播委員會（NCC）昨宣布，自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及此2區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，可使用訊號較佳的其他電信公司的服務，最遲於10月31日終止。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所昨則宣布，受災的低收及中低收弱勢戶，民宅修繕經費由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。

「災害漫遊」是指天災、戰爭等緊急情況發生時，A電信公司基地台遭破壞、無法通訊，但其他電信業者基地台仍運作正常，現地的電信用戶不必額外申請或設定，可直接使用其他電信公司的服務。

NCC表示，這次颱風造成嘉南地區共1293座行動基地台因電力中斷或毀損，經全力搶修，已恢復相當接近災前水準。與業者討論後，決定選定台南七股區、嘉義布袋鎮及此兩區域部分周邊地區，先導性實施災害漫遊機制，以累積實作經驗。

前進指揮所指揮官、政務委員陳金德指出，除了已核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」外，災屋修繕部分，弱勢戶由政府全額負擔；一般戶在8月17日前，與政府媒合廠商簽約者，補助尾款2萬元。

災屋拆除部分，陳金德說，不論弱勢戶或一般戶，若仍未拆除，9月底前委由政府代為拆除完成者，費用由政府吸收，承諾自行雇工於9月底完成拆除者，則補助2萬元。

前進指揮所表示，中央和台南市府等單位分頭進駐17個行政區進行災屋修繕，截至昨天已洽定133家廠商投入，登記媒合意願共計843戶，接洽安排媒合中485戶，完成簽約46戶，施工中6戶。