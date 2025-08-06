雨災農損菜價漲 多處交通路況糟

南部地區連日豪雨造成許多道路交通中斷，昨多數都已搶通，但農業災情慘重，農業部統計災損已達3億餘元，屏東、高雄及嘉義縣3縣市是重災區，縣長周春米昨天勘災時憂心還有延遲性損害，盼農業部盡速公告天然災害救助辦法。菜價昨再上漲，因到貨蔬菜受水傷、腐爛偏多影響，菜價恐維持高檔。

農業部指出，受0728豪雨影響造成農業災情，至昨天下午5時，農業產物及設施估計損失計3億3970萬元，以屏東1億715萬元、台中7541萬元、高雄6938萬元、嘉義縣3194萬元、南投縣2856萬元及苗栗縣1402萬元較為嚴重。

屏東縣農業處指出，全縣農作物災損有37品項，以香蕉、鳳梨、蜜棗最嚴重。高樹鄉是鳳梨、蜜棗主要產區，鄉農會總幹事洪銘聰說，連日降雨導致田區排水不及，鳳梨、蜜棗都因嚴重浸水影響根系發展，災損嚴重。

周春米昨會同農糧署勘災，她說，連日降雨會影響蜜棗等蔬果產量和品質，後續還有延遲性損害，希望專家學者提供農民復耕技術。棗農鄧東海無奈地說，棗子8月底開花，根部受損產量恐影響3到4成。

道路方面，台20線南橫公路多達20處災損，昨天放晴，高雄桃源區公所號召農用搬運車挺進復興、拉芙蘭及梅山三里送物資，公路局甲仙工務段一早打通台東端交通，傍晚也搶通勤和溪底便道。日前桃源區李姓男子一家5口在南橫公路墜谷，搜救人員昨發現疑似人體組織，送驗釐清中。

高雄市議員高忠德說，大雨後河床堆積土石高過南橫公路，路況非常不好，復興路段遭土石覆蓋，只剩下「97.3」里程牌，不仔細看根本不知道底下是南橫公路。高雄市府考量桃源區連日降下超大豪雨，寶來二橋受損維持單向管制通行，為維安全及進行復原，宣布桃源區今天停止上班停止上課。

屏東縣三地門鄉大社部落88風災後遷村，舊部落仍有7戶族人，通往大社部落唯一道路「屏專6線」路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛仍無法通行，鄉公所集結部落青年送物資。

大雨也造成許多路面坑洞，高雄市楠梓區德民路前晚出現坑洞，10分鐘4輛汽車經過爆胎，車主將向市府求償。高市工務局表示，每日動員16組工班加強破損路面修補，會向車主致意賠償。