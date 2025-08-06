快訊

獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

聽新聞
0:00 / 0:00

雨災農損菜價漲 多處交通路況糟

聯合報／ 記者劉星君徐白櫻巫鴻瑋林保光李宗祐李柏澔／連線報導
屏東縣三地門鄉大社部落唯一聯外道路屏專6線路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，部落青年昨挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
屏東縣三地門鄉大社部落唯一聯外道路屏專6線路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，部落青年昨挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝

南部地區連日豪雨造成許多道路交通中斷，昨多數都已搶通，但農業災情慘重，農業部統計災損已達3億餘元，屏東、高雄及嘉義縣3縣市是重災區，縣長周春米昨天勘災時憂心還有延遲性損害，盼農業部盡速公告天然災害救助辦法。菜價昨再上漲，因到貨蔬菜受水傷、腐爛偏多影響，菜價恐維持高檔。

農業部指出，受0728豪雨影響造成農業災情，至昨天下午5時，農業產物及設施估計損失計3億3970萬元，以屏東1億715萬元、台中7541萬元、高雄6938萬元、嘉義縣3194萬元、南投縣2856萬元及苗栗縣1402萬元較為嚴重。

屏東縣農業處指出，全縣農作物災損有37品項，以香蕉、鳳梨、蜜棗最嚴重。高樹鄉是鳳梨、蜜棗主要產區，鄉農會總幹事洪銘聰說，連日降雨導致田區排水不及，鳳梨、蜜棗都因嚴重浸水影響根系發展，災損嚴重。

周春米昨會同農糧署勘災，她說，連日降雨會影響蜜棗等蔬果產量和品質，後續還有延遲性損害，希望專家學者提供農民復耕技術。棗農鄧東海無奈地說，棗子8月底開花，根部受損產量恐影響3到4成。

道路方面，台20線南橫公路多達20處災損，昨天放晴，高雄桃源區公所號召農用搬運車挺進復興、拉芙蘭及梅山三里送物資，公路局甲仙工務段一早打通台東端交通，傍晚也搶通勤和溪底便道。日前桃源區李姓男子一家5口在南橫公路墜谷，搜救人員昨發現疑似人體組織，送驗釐清中。

高雄市議員高忠德說，大雨後河床堆積土石高過南橫公路，路況非常不好，復興路段遭土石覆蓋，只剩下「97.3」里程牌，不仔細看根本不知道底下是南橫公路。高雄市府考量桃源區連日降下超大豪雨，寶來二橋受損維持單向管制通行，為維安全及進行復原，宣布桃源區今天停止上班停止上課。

屏東縣三地門鄉大社部落88風災後遷村，舊部落仍有7戶族人，通往大社部落唯一道路「屏專6線」路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛仍無法通行，鄉公所集結部落青年送物資。

大雨也造成許多路面坑洞，高雄市楠梓區德民路前晚出現坑洞，10分鐘4輛汽車經過爆胎，車主將向市府求償。高市工務局表示，每日動員16組工班加強破損路面修補，會向車主致意賠償。

延伸閱讀

影／丹娜絲颱風加西南氣流帶來雨量 屏東鳳梨泡在水裡

屏東國中小校長交接 周春米勉科技教育向下扎根

視察3鄉鎮治水工程 屏東縣長周春米：爭取資源提升設施

海嘯警報！屏東恆春、枋寮也收到 請遠離海邊、提高警覺

相關新聞

高市議會國民黨團捐一日所得 柯志恩率團隊助原鄉重建

0728豪雨成災，高雄山區道路受損嚴重，那瑪夏、桃源、茂林及六龜、甲仙等地不少居民受困多日物資短缺。高市議會國民黨議員捐...

台南七股、嘉義布袋通訊 明啟動災害漫遊

丹娜絲風災重創南部，部分地區行動通信訊號仍然不穩，國家通訊傳播委員會（NCC）昨宣布，自8月7日下午3時起，於台南七股區...

雨災農損菜價漲 多處交通路況糟

南部地區連日豪雨造成許多道路交通中斷，昨多數都已搶通，但農業災情慘重，農業部統計災損已達3億餘元，屏東、高雄及嘉義縣3縣...

災後復原 政院：9月底前委由政府代拆災屋費用全免 自行雇工補助2萬

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所5日宣布，低收及中低收的弱勢戶，受災民宅修繕經費由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及...

屏東農損逾1億元...蜜棗恐遲發性災害 周春米：爭取納入災損

連日豪雨屏東縣農損嚴重，農業處統計，受損金額逾1億元，以香蕉、鳳梨、蜜棗為主要災損。縣長周春米5日到高樹鄉勘災。據了解，...

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

高雄山區今日已經放晴，在連放多日豪雨假之後，高市府晚間公告，考量桃源區連日降下超大豪雨，主要聯外道路（寶來二橋）受損，道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。