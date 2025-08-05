會勘台南易淹水區 林俊憲：工程改善到備災要全面提升

台南因急降雨淹水，立委林俊憲為全面檢視易淹水地區的治水需求，今日與經濟部水利署、市府水利局、區公所及多位市議員會勘善化、安定、永康、安南與後壁等地治水工程，盤點排水瓶頸並研議改善方向。他強調，面對極端氣候挑戰，需要中央與地方攜手，從工程改善到日常備災全面提升。

林俊憲表示，善化、永康與安南地區人口、產業密集，一旦豪雨成災，影響層面極廣；後壁地區則為重要農業區域，水患牽動農民生計，因此治水計畫必須因地制宜，兼顧都市安全與農村防洪需求。

林俊憲與立委郭國文今天上午走訪善化、安定區多處社區及排水據點，包括胡厝寮、安加里、文科里、新吉里、中沙里、六塊寮、港口、港南與中榮等地，檢視滯洪池設置、側溝與幹線排水改善等需求，逐一討論後續規畫方向。下午前往安南區六塊寮排水及周邊社區、永康中排幹線及龍橋街排水系統、後壁八掌溪清淤及土方去化等多處重要據點會勘。除逐一針對淹水熱點進行檢討，並蒐集地方意見，作為後續工程優化與規畫的依據，以防面對下一次的極端降雨和風災。

林俊憲指出，近年中央已核定多項治水經費投入台南，包括滯洪池擴建、抽水站增設與區域排水改善，但極端氣候往往超越原有設計標準，因此治水工程必須更前瞻、更全面。以後壁菁寮為例，一旁是水患頻發的八掌溪，當地排水系統已是以100年重現期的高標準設計，僅次於花費破千億治理、全國唯一擁有200年重現期標準的大台北淡水河流域。

但後壁排水系統可容納的最高降雨量382.4毫米，仍不敵7月28日當天高達423毫米的驚人雨量而造成淹水。因此，未來將持續向中央爭取經費，加速相關計畫核定與施工進度，讓市民面對氣候變遷時更有保障。

「治水是居民能否放心生活的根本」，林俊憲表示，必須把治水視為城市發展的基石，台南才能在氣候變遷下持續成長，讓每位市民都能安心安居。