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高市議會國民黨團捐一日所得 柯志恩率團隊助原鄉重建

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

0728豪雨成災，高雄山區道路受損嚴重，那瑪夏、桃源、茂林及六龜、甲仙等地不少居民受困多日物資短缺。高市議會國民黨議員捐出一日所得幫助災民，今由黨團總召黃香菽代表交給主委柯志恩，由高市黨部統籌運用。

這幾天高市黨部主委柯志恩、高市議會黨團總召黃香菽等人分批運送物資上山，以實際行動支持鄉親度過難關，齊心關懷災民。

為協助災後重建，黨籍議員在總召黃香菽號召下捐出一日所得，今由黃香菽代表致送黨部主委柯志恩。柯表示，在災難面前，「我們不分你我、不分藍綠」，鄉親最需要的不只是物資，而是能與家人、朋友圍爐煮食，吃上一頓熱騰騰的飯菜，找回恢復正常生活的力量與信心。

柯志恩也呼籲中央重視高雄山區嚴重災損，支持行政院將「0728豪雨」災情納入「丹娜絲颱風災後復原特別條例」適用範圍。

立委柯志恩幫忙搬運物資，齊心關懷災民。圖／高市黨部提供
立委柯志恩幫忙搬運物資，齊心關懷災民。圖／高市黨部提供
國民黨議員捐出一日所得，今由黨團總召黃香菽（左）交給主委柯志恩（右）統籌運用。圖／高市黨部提供
國民黨議員捐出一日所得，今由黨團總召黃香菽（左）交給主委柯志恩（右）統籌運用。圖／高市黨部提供

災後 柯志恩 丹娜絲颱風

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