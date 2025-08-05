屏東大社部落聯外道路中斷 族人徒步送物資

豪雨重創屏東山區，通往三地門鄉大社部落唯一道路屏專6道路路基塌陷約有6公尺高度落差，平整路面斷成好幾截，車輛無法通行，族人只好徒步運送物資進入部落，相當辛苦。

屏專6道路是三地門鄉德文村往大社村的唯一聯外道路，全長5.64公里，逢雨常有落石或坍方，受到此次連日豪雨影響，屏專6道路受創嚴重，路基塌陷、平整路面斷成好幾截，碎石裸露在外，出現高度6公尺的落差。目前大社部落內約有7戶人家。

屏東山區今天終於放晴，為讓大社部落族人添補物資，三地門鄉公所、大社村長侯武雄與部落青年，每個人的身上都背著各種糧食、麵包及泡麵等，以徒步的方式攀爬上塌陷的路基，因有高度落差，有時還得拉著繩子驚險前進。

三地門鄉長曾有欽接受媒體訪問表示，目前留在山上的族人現階段生活沒有困難，通訊也正常，呼籲族人在村內活動要小心。