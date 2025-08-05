快訊

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

比亞迪將繞道掛「騰勢」品牌登台？ 經濟部表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

災後復原 政院：9月底前委由政府代拆災屋費用全免 自行雇工補助2萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院宣布，低收及中低收入（弱勢戶）的受災民宅修繕經費，由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。圖／行政院提供
行政院宣布，低收及中低收入（弱勢戶）的受災民宅修繕經費，由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。圖／行政院提供

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所5日宣布，低收及中低收的弱勢戶，受災民宅修繕經費由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。

前進指揮所指揮官、政務委員陳金德指出，除了已核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」外，災屋修繕部分，弱勢戶由政府全額負擔；一般戶在8月17日前，與政府媒合廠商簽約者，補助尾款2萬。

災屋拆除部分，陳金德說，不論弱勢戶或一般戶，若仍未拆除，9月底前委由政府代為拆除完成者，費用由政府吸收，承諾自行雇工於9月底完成拆除者，則補助2萬元。

前進指揮所表示，中央交通部、經濟部、內政部、農業部、台水公司及台南市政府工程單位分頭進駐17個行政區進行災屋修繕作業，截至今日已洽定133家廠商投入修繕，登記媒合意願共計843戶，接洽安排媒合中485戶，完成簽約46戶，施工中6戶。而為妥善處理災後廢棄物，特別是具潛在風險的石棉瓦，環境部、國防部及臺南市政府已建立分區清理機制。

環境部表示，嘉義縣市及臺南市合計已完成清理4萬5,650公噸；另針對石綿建材部分，三縣市已受理7418案，已完成清運累計超過872公噸。指揮所要求各單位遵循三不二約（不接觸、不敲碎、不洩漏、約拆除、約清運、查資訊），確保清理過程安全高效，同時保護災區環境品質。

前進指揮所為協助原鄉部落防災與重建工作，增加「原鄉部落復建組」，該小組執行秘書原住民族委員會副主委谷縱‧喀勒芳安表示，目前僅屏東縣霧台鄉收容2人，另高雄市那瑪夏青山部落6戶及屏東縣三地門鄉大社村3戶停電，台電公司預計今（5）日全數搶通？

另外，原民會於昨（4）日已派員進駐災情最為嚴重的嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區，以及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉等6處原住民鄉區公所，並成立前進工作小組將配合各勘災與關懷慰問，後續與前進指揮所密切聯繫，並與地方政府完全配合。

屏東縣 原住民族 原鄉部落

延伸閱讀

加速台南災後房屋修復 中央宣布加碼補助工程尾款2萬 貨櫃屋安置災民

11億家園復原慰助金已受理逾2萬件 行政院：盼本周完成發放

賴總統出手了！「雲嘉南前進指揮所」進駐台南 啟動大規模民宅修繕

賴總統下令成立雲嘉南前進指揮所 政委陳金德召集進駐

相關新聞

高市議會國民黨團捐一日所得 柯志恩率團隊助原鄉重建

0728豪雨成災，高雄山區道路受損嚴重，那瑪夏、桃源、茂林及六龜、甲仙等地不少居民受困多日物資短缺。高市議會國民黨議員捐...

災後復原 政院：9月底前委由政府代拆災屋費用全免 自行雇工補助2萬

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所5日宣布，低收及中低收的弱勢戶，受災民宅修繕經費由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及...

屏東農損逾1億元...蜜棗恐遲發性災害 周春米：爭取納入災損

連日豪雨屏東縣農損嚴重，農業處統計，受損金額逾1億元，以香蕉、鳳梨、蜜棗為主要災損。縣長周春米5日到高樹鄉勘災。據了解，...

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

高雄山區今日已經放晴，在連放多日豪雨假之後，高市府晚間公告，考量桃源區連日降下超大豪雨，主要聯外道路（寶來二橋）受損，道...

NCC：台南七股、嘉義布袋鎮周邊區域 8/7啟動災害漫遊先導機制

丹娜絲風災重創南部，部分地區行動通信訊號仍然不穩，國家通訊傳播委員會（NCC）今日宣布，8月7日下午3時起，於台南七股區...

彰化連日下雨！二城路出現路坑連運蛋車都遭殃 縣府允盡快修補

彰化縣連日下雨，二林鎮二城路（縣道143線）西北側路面，出現6個寬約1公尺坑洞，小坑洞不可勝數，有運蛋車經過被震破雞蛋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。