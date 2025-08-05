三大電信事業將於台南市、嘉義縣等地 啟動災害漫遊

因應丹娜絲風災導致部分地區行動通信訊號仍未完全恢復災前服務水準，國家通訊傳播委員會（NCC）5日邀集內政部、內政部消防署、數位發展部、公平交易委員會、台灣電信產業發展協會及三家行動通信事業，共同研商於災區啟動漫遊機制之可行性，強化災時通信韌性。將自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，最晚在今年10月31日終止。

NCC表示，本次颱風造成嘉義及台南地區共1,293座行動基地台因電力中斷或遭強風毀損。目前業者已藉臨時基地台、行動基地台馳援及周邊基地台天線方向調整等方式，相當接近災前水準。但民眾得否透過國內漫遊方式儘速使用行動通訊之可能，NCC與業者討論後認仍有必要做先導性實施，選定臺南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，期藉先導性實作經驗，以完備未來通案實施機制。

NCC特別說明，災區漫遊就緊急電話應接處理、電信堵詐機制等議題，攸關民眾生命財產安全，技術尚待精進，故先針對嘉南部分地區實施漫遊；另就高雄市、台東縣部分偏鄉地區，完成技術測試後，視需要再為推行。

NCC最後表示，為因應極端氣候變化可能再次重創基礎設施，該會將藉由本次啟動經驗，後續將再邀集有關機關，依據《災害防救法》相關規定，制定通案性標準作業程序，並納入災害防救業務計畫之範疇，以建立災時應變措施制度化準則。