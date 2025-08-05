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屏東農損逾1億元...蜜棗恐遲發性災害 周春米：爭取納入災損

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，縣長周春米（左）今下下午會同農糧署、農業部高雄區農業改良場到棗園現勘了解災損，將向農業部爭取將蜜棗納入救助項目，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，縣長周春米（左）今下下午會同農糧署、農業部高雄區農業改良場到棗園現勘了解災損，將向農業部爭取將蜜棗納入救助項目，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影

連日豪雨屏東縣農損嚴重，農業處統計，受損金額逾1億元，以香蕉、鳳梨蜜棗為主要災損。縣長周春米5日到高樹鄉勘災。據了解，屏東鳳梨已納入救助品項，但蜜棗外觀受損難評估，盼農業部盡速公告天然災害救助辦法、補助標準、品項範圍，從速、從優、從寬，全力協助農民朋友度過難關。

屏東縣府農業處統計5日下午4時，受損農作物37項，受損面積885.02公頃，損失金額1億715萬餘元。受損面積最大宗是香蕉143.30公頃、損失金額1499萬5000元；第2名鳳梨125.4公頃、損失金額1369萬9000元；第3名檸檬、蜜棗受損面積皆為55公頃，損失金額分別為698萬元及1000萬餘元。

高樹鄉是鳳梨、蜜棗主要產區，7月28日豪雨以來近9天半的時間，高樹鄉累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，連日降雨導致田區排水不及，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展，棗子因迎來開花期，連日雨勢造成根部受損。

周春米今下午會同農糧署、高雄區農業改良場實地現勘了解災損，周春米將向農業部爭取將蜜棗要納入救助項目。 

周春米說，屏東縣是全台蜜棗主要產區，受災損區域集中高樹鄉，原預計12月底採收，連日降雨影響後續產量、果實品質與價格，棗子是農民很重要經濟作物，外觀難以認定災損，後續還有延遲性損害，希望專家學者除提供農民復耕技術，也能將棗子納入天然災害補助項目，並研議判斷災損標準。

種棗子30多年的棗農鄧東海無奈說，第一次遇到連續下7、8天的雨，棗子根系都泡水裡，根部都爛掉，雖然會慢慢好，但對後續結果品質仍會有影響，棗子要到8月底才接近開花，根部受損對結果的量都會有影響，產量恐影響三到四成，果實也會較小顆。

農業處表示，0728豪雨造成屏東縣農作物災情，屏東縣有食用玉米、生食甘蔗、蘆筍、竹筍、鳳梨、木瓜、棗、百香果等37項作物受損，呼籲各鄉鎮市公所，若有災情，速依農業天然災害救助辦法等規定查報。

農業處提醒，農民若有農作物受損，請於公告受理期間儘速到各鄉鎮市公所提出申請，並善加利用農產業天然災害現地照相App拍照保存證據，以利從速、從簡如實申報，縮短後續公告救助之程序，讓農民能減輕損失。

連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／翻攝
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／翻攝
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／翻攝
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展。記者劉星君／翻攝
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展，縣長周春米（中）、高樹鄉長梁正翰（右）今到高樹鳳梨田區了解災害情況。記者劉星君／攝影
連日豪雨，屏東縣高樹鄉是鳳梨主要產區，7月28日以來近9天半累積雨量達1457毫米，是屏東平地鄉鎮最多，鳳梨田嚴重浸水影響根系發展，縣長周春米（中）、高樹鄉長梁正翰（右）今到高樹鳳梨田區了解災害情況。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，縣長周春米（左）今天下午會同農糧署、農業部高雄區農業改良場到棗園現勘了解災損，將向農業部爭取將蜜棗納入救助項目，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉蜜棗迎來開花期，連日雨勢造成根部受損，縣長周春米（左）今天下午會同農糧署、農業部高雄區農業改良場到棗園現勘了解災損，將向農業部爭取將蜜棗納入救助項目，棗子恐出現遲發性災損，棗農估影響產量三到四成。記者劉星君／攝影

鳳梨 蜜棗 屏東縣

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