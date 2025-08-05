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影／持續清淤 陸軍第四座戰區部隊協助台南、高雄災區復原

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供

南部地區連日豪雨災後復原工作持續進行中，陸軍八軍團今天表示，依地方政府兵力需求，今天持續派遣部隊前往台南市龍崎區、新營區、高雄市六龜區、那瑪夏區，執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。

第四作戰區強調，自7月28日起即動員兵力投入防、救災任務，將持續與鄉親站在一起，靈活調度、檢討適當兵力與機具，支援各項救災工作，並與各界攜手、齊心加速復原腳步。

國軍官兵秉持「愛民助民」的精神，完成災後復原所需人力與機具整備，積極投入災害防救與災後復原工作，持續與地方政府及民間單位密切合作，發揮團隊力量，執行清理與消毒等相關作業，協助鄉親早日恢復安全與正常生活，展現軍民一心、同舟共濟的堅強韌性。

第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供
第四作戰區執行泥沙清淤與災後復原等任務，為地方注入穩定、安心力量。圖／八軍團提供

災後 豪雨 陸軍

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