交通部媒合廠商 協助民眾修繕家園
颱風丹娜絲及西南氣流影響台灣南部地區，部分民眾家園災損嚴重。交通部今天表示，由於目前缺工缺料，已動員各單位媒合廠商，希望協助居民找到工班、修繕家園。
交通部今天在臉書發文表示，次長陳彥伯昨天召集各業務單位，盤點台南災區的修繕進度與後續推動方向，目前已實地訪視超過100戶受災住家，並持續盤整可動用的人力與資源，全力協助民眾早日重建家園。
交通部表示，由於目前缺工缺料、民眾叫不到工班修繕，也沒有人力、機具，而政府已動員各部會，並分配認養區域，其中交通部負責範圍為台南市新營區、鹽水區、白河區、後壁區。
交通部表示，欲修繕住戶可先向各區長登記，交通部則動員各單位媒合廠商，再由居民與廠商洽談，談妥後簽署簡單合約，而交通部主要媒合廠商，並未出錢。
為加快災後重建腳步，交通部還下達行動原則，除了媒合廠商外，另有優先修繕老舊一層樓平房、屋頂掀開已無法居住者，即刻救援；石棉瓦等拆除廢棄物統一集中放置，交由區公所協助清運。
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