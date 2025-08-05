NCC：台南七股、嘉義布袋鎮周邊區域 8/7啟動災害漫遊先導機制

丹娜絲風災重創南部，部分地區行動通信訊號仍然不穩，國家通訊傳播委員會（NCC）今日宣布，8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制，並至遲於同年10月31日終止。

NCC於（5）日邀集內政部、內政部消防署、數位發展部、公平交易委員會、台灣電信產業發展協會及三家行動通信事業，共同研商於災區啟動漫遊機制之可行性，以強化災時通信韌性。這次會議也取得共識，自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動「災害漫遊」先導機制。

NCC表示，本次颱風造成嘉義及台南地區共1293座行動基地台因電力中斷或遭強風毀損。災後，電信業者即優先調派人力與資源盡全力搶修。目前業者已藉臨時基地台、行動基地台馳援及周邊基地台天線方向調整等方式，已相當接近災前水準。

惟本次風災民眾得否透過國內漫遊方式儘速使用行動通訊可能，NCC與業者討論後，認為仍有必要做先導性實施，故選定台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，期藉先導性實作經驗，以完備未來通案實施機制。

NCC特別說明，災區漫遊就緊急電話應接處理、電信堵詐機制等議題，攸關民眾生命財產安全，技術尚待精進，故先針對嘉南部分地區實施漫遊；另就高雄市、台東縣部分偏鄉地區，將於上述議題完成技術測試後，視需要再為推行。

NCC最後表示，因應極端氣候變化可能再次重創基礎設施，將藉由本次啟動經驗，後續將再邀集有關機關，依據災害防救法相關規定，制定通案性標準作業程序，並納入災害防救業務計畫範疇，以建立災時應變措施制度化準則。