南高屏連日豪雨放晴 號召貨車送物資、民眾忙採買

中南部連日豪雨後終於放晴，台南市山區有道路坍方仍待排除，高雄山區部分道路已搶通，桃源區號召貨車要將物資送入，屏東易成孤島的大武部落，霧大二號橋也可通行，民眾可下山採買。

台南今天雨勢趨緩，但經連日雨勢，山區仍有道路坍方情況待排除，其中南化區關山里主要聯外道路受大雨影響多處坍方無法通行，區公所與公路局除了從南化往關山里方向全力搶修，並調派另一個工程團隊由嘉義大埔方向繞行進入關山里，兩端同時進行搶通工程。

南化區長徐全立告訴中央社記者，從南化往關山方向，在進入南179線前的台20線51.6公里處坍方，經公路局全力搶通下，今天中午已可採半小時1次的管制性開放通行，進入南179線4公里處，崩落土石已排除，但路面嚴重毀損，待進一步研議搶修方式。

徐全立表示，從嘉義大埔進入關山里的另一個工程團隊，目前主要在排除179線16公里處附近的坍方，全力搶修希望早日恢復通行。

高雄部分，公路局南區養護工程分局指出，台20線撒拉阿塢橋及台29線民生橋今天上午7時解除預警性封閉，恢復正常通行；台20線梅山口至向陽路段上午9時搶通，提供桃源區復興、拉芙蘭、梅山等三里往台東緊急通行；桃源區台20線復興橋，經人員巡查確認荖濃溪水位下降，上午11時開放通行；台20線勤和至復興路段經人員連日搶修，下午4時搶通銜接復興農路，提供桃源區復興以上三里緊急往高雄方向通行。

另外，桃源區寶來二橋至桃源區公所及復興橋等路段，暫定下午4時搶通；甲仙區台20線甲仙至荖濃、六龜區中興至大津、葫蘆谷、六津橋及那瑪夏區三明火等路段，暫定下午5時搶通；台20線98.5公里等多處因荖濃溪水暴漲溢淹路面等情形，預計7日下午5時搶通。

桃源區長杜司偉在臉書（Facebook）發文懇請「英勇的桃源4x4農機們」支援，區公所上午11時集合，計畫透過勤和至復興農路，運送罐頭、麵條、白米、乾糧、衛生紙、衛生棉、高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、豬肉等物資到復興、拉芙蘭、梅山等三里，同時優先搶修8里通往水源的農路。

高雄市長陳其邁今天在市政會議強調加速災後復原，指示相關局處動員，全力協助恢復正常生活，並盼持續加速相關水利工程、打造韌性城市。

高雄市工務局表示，在多日劇烈天氣的短延時強降雨後，造成山區道路受阻及部分老化路面損壞。市府工務局持續加強山區道路搶修及市區道路巡修。

工務局表示，豪雨期間除道工處巡查搶修人員外，並動員轄下各機關人力投入主次要道路搶通，目前已出動機具220輛，人力240人；另部分老化路面損壞巡查，一旦發現坑洞立即進行填補。

屏東縣三地門鄉舊三地門橋3日因水位太高封橋，大雨過後已經解除封閉；通往霧台鄉的台24線德文路口至神山路段，因豪雨影響預警性封閉，昨天經巡查後，已恢復通行。

霧台鄉長巴正義告訴中央社記者，台24線是下山唯一道路，有時大雨會預警性封閉，民眾大多待在家中不敢貿然下山採買，今天放晴後，有村民開車約30分鐘，下山到水門買些雞、鴨等生鮮，山上雜貨店也開始補貨。

另外，易成孤島的大武部落，連外道路霧大二號橋汽車也已經可以通行，居民物資可以進行整補。