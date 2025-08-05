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彰化連日下雨！二城路出現路坑連運蛋車都遭殃 縣府允盡快修補

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二城路坑洞多，有運蛋車輾過大小坑洞震破雞蛋，民眾要求趕快修補道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二城路坑洞多，有運蛋車輾過大小坑洞震破雞蛋，民眾要求趕快修補道路。記者簡慧珍／攝影

彰化縣連日下雨，二林鎮二城路（縣道143線）西北側路面，出現6個寬約1公尺坑洞，小坑洞不可勝數，有運蛋車經過被震破雞蛋，蛋農叫苦不迭。縣政府今表示，已找廠商先補洞，後續評估改善路基和刨除整修路面。

二城路是二林鎮往來大城鄉的主要縣道，雙線道一來一回，中央畫雙黃線，坑洞集中在東南側往大城鄉的路面，車輛為閃避坑洞必須違規跨越雙黃線行駛，若對向有來車，往大城鄉的車輛就要回到原車道。

二林鎮、大城鄉有很多養雞場，二城路是必經要道，有運蛋車通行時遇到對向有來車，行駛東南側道路時連續輾過大小坑洞，車體震動，每箱都有雞蛋被震破，農民除了自認倒楣，唯寄望道路主管機關趕快修補二城路。

地方人士指出，二城路坑洞有「歷史」，約20年前埋設高壓電地下管線留下後遺症，從此曾施工開挖的那一側路面常崩裂、下陷，管線單位一再雇工回填路基和修補仍無法有效改善，例如最近幾天下雨，東南側路面又破損出現大小坑洞。

縣政府工務處表示，二城路重型車輛進出頻繁，近日持續降雨導致路基浸水，承載力降低而產生局部破壞，工務處已找廠商先修補，後續將針對破損位置，評估路基改善及刨除面層重新整修，民眾若看見道路破洞應避開並小心慢駛，可通知縣政府以利快速修補。

雞蛋 主管

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