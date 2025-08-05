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豪雨重創中南部 交通部號召員工及機具投入救災

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為協助救災及災民重建家園，交通部號召既有工程人員及相關機具投入救災，盼盡找協助災民恢復日常生活。圖／截自交通部官方臉書
為協助救災及災民重建家園，交通部號召既有工程人員及相關機具投入救災，盼盡找協助災民恢復日常生活。圖／截自交通部官方臉書

西南氣流豪雨重創中南部，但因修繕資源不足，部分災民仍待重建家園，交通部盤點台南災區修繕進度及後續推動方向，號召交通部既有工程人員及相關機具投入救災，包含調度廠商資源、優先修繕老舊一樓平房，以及屋頂掀開無法居住者，即刻救援，盼盡找協助災民恢復日常生活。

交通部今在官方臉書發文表示，為協助救災及災民重建家園，交通部已實地訪視超過100戶受災住家外，交通部政務次長陳彥伯昨召集各業務單位，盤點台南災區的修繕進度與後續推動方向，並持續盤整可動用的人力與資源。

為加快災後重建腳步，交通部也下達4大行動原則，包含妥善調度各局及所屬與廠商資源，全力動員不鬆懈；各單位盡速向區公所取得待修復名單，進行洽談媒合、不延誤時機；優先修繕老舊一層樓平房、屋頂掀開已無法居住者，即刻救援；石棉瓦等拆除廢棄物統一集中放置，交由區公所協助清運。

受到西南氣流影響，中南部連日降下豪大雨，目前除公路局持續針對公路受災阻斷部分，持續投入道路搶修作業，交通部長陳世凱也下令，交通部各單位深入災區，與地方攜手同行，盡快讓災民的家早日恢復原貌。

台南 災民 交通部長

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