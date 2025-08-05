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高市府送15頭整豬進部落 陪伴族人返家重建

中央社／ 高雄5日電

高雄風雨趨緩，市府今天展開整隻豬配送計畫，預計3天內將15頭整豬及相關物資送達桃源、那瑪夏與茂林等3區、14里，另高雄境內所有土石流警戒已解除，將有2100名原鄉居民陸續返家。

高雄市政府說明，此次送暖原鄉採雙軌進行，一方面先以冷凍肉與基礎物資穩定生活所需，另一方面以整隻豬傳遞文化照顧與深層慰勞，後續將依天候與部落需求調整補給策略，持續串聯各局處力量，協助族人全面重建生活與情感。

高雄市政府農業局表示，今天起配送的整豬與冷凍肉品不同，須在送達前一天進入市場拍賣、當晚完成處理，並在隔天清晨經由低溫保鮮設備送達部落，流程較為繁複，但保有豬隻完整型態與鮮度，符合部落料理與共享需求。

高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿說明，對部落而言，整隻豬不僅是一份肉品，也是一份共同備料、共享、重聚的儀式感，能讓部落在經歷風雨後，找回情感連結與部落凝聚力，是讓生活回歸正軌的重要象徵。

高市原民會補充，部分部落地形狹窄且道路損壞，貨車與一般轎車無法進入，許多物資運送與分發作業，是透過市府補助具有越野能力、車身小巧、性能佳等特性的農用運輸車，安全完成並提升配送效率，為災後運補重要戰力。

另外，農業部農村發展及水土保持署中午發布第49報「0728豪雨警戒預報單」，正式解除高雄境內所有土石流黃色警戒共69條、大規模崩塌紅色警戒2處與黃色警戒6處，待各區公所確認道路通行與部落安全無虞後，將協助族人分批返家，估計將有2100名原鄉居民陸續返回。

高市原民會提到，市長陳其邁日前指示農業局、社會局等單位及早整備救災與生活物資，盡速將基本糧食與日用品送上山。自2日起分批送入冷凍豬肉，每區500公斤，搭配新鮮蔬菜、白米、麵條、瓶裝水等民生食材。

社會局也同步調度奶粉、尿布與照顧用品，由各區公所協調優先發送給育嬰家庭與行動不便長者，協助民眾在返家前，備妥相關基本補給。

豬肉 高雄市 原民會

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