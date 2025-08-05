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獨／豪雨狂炸 南橫公路慘況曝光！路面僅剩里程牌「97.3」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南橫公路復興路段遭土石覆蓋，只剩下公路里程牌「97.3」，若無這個告示牌，根本不知道底下是南橫公路。圖／議員高忠德提供
南橫公路復興路段遭土石覆蓋，只剩下公路里程牌「97.3」，若無這個告示牌，根本不知道底下是南橫公路。圖／議員高忠德提供

0728豪雨重創南橫公路高雄路段，至少造成20路道路受損。受困山上長達一周的高市議員高忠德今天徒步下山，急著探望失去5名家人的倖存親友及視察災情。他說，河床堆積土方比路面還高，路況非常不好，原本10分鐘車程他花1.5小時才抵達，繞道台東太遠，只求便道快點搶通，便利居民下山。

多日豪雨後，今天上午桃源山區天氣終於放晴，台20線桃源梅山口通往台東關山的道路也在上午9時開通，不過繞路台東再回高雄的路途遙遠，至少需要6小時以上，議員高忠德選擇步行坍塌路段下山。

高忠德表示，清水平台下方原本形成一個堰塞湖，所幸今天雨停後危機解除，這次大雨過後，河床堆積土石已經高過南橫公路，對原住民來講，步行路段不會很危險，但對一般人來說路況非常不好，93公里至100公里處情況嚴重。

「繞道台東太遠了！」高忠德說，他急著下山探望一家五口墜谷的外孫姪女留下的小孩，還要去其他部落關心族人需求，真的等不及繞道台東走南迴公路，希望工程單位不要再做無謂的安全措施，先搶通便道讓居民戒護通行比較重要。

由於山上物資短缺且提款機現金已被提領一空，很多人身上都沒錢可用，商店又不能賒帳，多人託高忠德下山領錢。高忠德說，他先領一些現金回山上借給族人，回程還要代購20公斤物資上山。

針對高忠德訴求，公路局甲仙工務段回應，台20臨93線便道0K至5K （勤和至復興）路段通行便道中斷，原預計8月7日下午5時搶通，經由搶災人員連日搶修，提前在今天（8月5日）下午4時搶通銜接復興農路，桃源區復興以上3里可往高雄方向通行，恢復聯外交通。

連日豪雨重創南橫公路，不少路面遭暴漲溪水沖毀流失。圖／議員高忠德提供
連日豪雨重創南橫公路，不少路面遭暴漲溪水沖毀流失。圖／議員高忠德提供
議員高忠德今天上午徒步5公里行走南橫公路下山，他感嘆沿途滿目瘡痍，很多地方都已經看不原貌。圖／議員高忠德提供
議員高忠德今天上午徒步5公里行走南橫公路下山，他感嘆沿途滿目瘡痍，很多地方都已經看不原貌。圖／議員高忠德提供
南橫公路復興路段遭土石覆蓋，土石淤積嚴重。圖／議員高忠德提供
南橫公路復興路段遭土石覆蓋，土石淤積嚴重。圖／議員高忠德提供
大量上游沖刷下來的土石覆蓋南橫公路路面，僅剩里程牌露出來。圖／議員高忠德提供
大量上游沖刷下來的土石覆蓋南橫公路路面，僅剩里程牌露出來。圖／議員高忠德提供

台東 桃源 豪雨 南橫

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