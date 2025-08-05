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嘉義沿海災損石綿瓦拆除 勞部提供免費粉塵防護包

中央社／ 嘉義縣5日電

受風災影響嘉義沿海眾多石綿屋瓦毀損，因石綿為一級致癌物，縣府今天說，勞動部提供太保等9個鄉鎮市免費石綿粉塵防護包，民眾可向清潔隊登記領取，做好拆除時防護措施。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，民眾拆除因颱風丹娜絲造成破損的石綿瓦時要特別注意安全，避免吸入纖維粉塵造成身體危害。

縣府建議，拆除石綿建材時，應儘量保持建材完整，避免敲碎、切割等高粉塵作業。作業人員應確實穿戴呼吸防護具（如N95口罩）、護目鏡、手套、防護鞋與防護衣等裝備，並使用灑水作業降低粉塵飛散風險，作業現場也應設置警示標語及封鎖線，避免無關人員靠近。

縣府說，勞動部職業安全衛生署已啟動緊急應變措施，自即日起，將優先針對嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉及水上鄉以上9個沿海受災嚴重地區，提供免費石綿粉塵防護包（含N95口罩3個、護目鏡、防護手套）。

縣府表示，有需求的民眾可於平日上午9時至下午4時，前往所屬鄉鎮市清潔隊登記領取。

縣府強調，石綿被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，若在拆除過程中破損，產生的纖維粉塵一旦吸入，將對作業人員健康造成嚴重危害，可能引發肺癌、間皮瘤等職業病。

嘉義 口罩 職業安全

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