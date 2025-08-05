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林內鄉山區道路崩塌 立委劉建國籲中央經費支援修復

中央社／ 雲林縣5日電

雲林連日降雨，導致林內鄉多處產業道路與溪岸崩塌，民進黨立委劉建國邀集相關單位會勘，籲中央加速經費支援修復；縣府今天完成雲61鄉道單線搶通，正進行打鋼板樁避免路面滑動。

雲林縣府昨天會勘雲61鄉道坍塌導致林內鄉坪頂村宛如孤島，交工處搶修，今天中午前恢復單線通車，正進行打鋼板樁避免路面持續滑動，預計1週內恢復道路雙向通車，未來將向中央報請災後復建。

劉建國昨天接獲林內鄉地方民代與村長緊急通報後，隨即邀集水土保持局南投分署副分署長陳存凱、第五河川分署主任工程司吳嘉偉、民進黨雲林縣議員江文登、林內鄉長劉姿言等人一同前往災區現勘，實地了解災損情形。

經勘查發現，多處山坡因攔砂壩與水土保持工程，長期受雨勢侵蝕導致砂石崩落，造成溪床嚴重淤積、道路基礎流失，導致路面坍陷、通行中斷；其中坪頂村雲61鄉道坍塌毀損最為嚴重，已全面封路，其他聯外道路也因土石滑落被迫封閉，當地居民出入宛如孤島。

劉建國表示，面對突發性災情，除要求鄉公所儘速提報災後復建需求，他也請求江文登協助縣府，盡快搶修雲61鄉道恢復基本通行。

同時，劉建國要求南投分署與第五河川分署加強協助，協調中央政府撥款支援，加速災區修復工程進度，讓居民早日恢復正常生活與交通安全。

「山區不能等，安全不能拖！」劉建國強調，林內山區是重要農業生產地，唯有儘速修復道路與水保設施，才能保障居民生命安全與農業發展，呼籲相關單位全力投入災後重建工作。

災後 劉建國

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