豪雨重創中南部 公路局祭「監理權益照顧措施」

受西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重，為照顧災民權益，交通部公路局今公布監理業務權益照顧措施，若因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽燃費開徵至災損前1日；若受災車輛所有人死亡，其交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳。

因應7月28日起受西南氣流增強影響，為台灣帶來連日的大雨，截至8月4日已造成中南部地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局今天公布「0728西南氣流及竹節草颱風外圍環流受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」。

公路局指出，近期遭西南氣流影響的受災民眾，只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前1日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免之，民眾需於2026年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。