快訊

「讓妳感受當女人的快樂」 涵碧樓男主管涉性騷女員工遭調職

火鍋加點一顆蛋 台中市民眾幸運中統一發票200萬元大獎

巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」 10萬網友笑稱：台灣限定

豪雨重創中南部 公路局祭「監理權益照顧措施」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重。圖為南投埔里墘溪路一帶日前發生土石流灌進7戶民宅情況。圖／埔里鎮公所提供
受西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重。圖為南投埔里墘溪路一帶日前發生土石流灌進7戶民宅情況。圖／埔里鎮公所提供

西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重，為照顧災民權益，交通部公路局今公布監理業務權益照顧措施，若因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽燃費開徵至災損前1日；若受災車輛所有人死亡，其交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳。

因應7月28日起受西南氣流增強影響，為台灣帶來連日的大雨，截至8月4日已造成中南部地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局今天公布「0728西南氣流及竹節草颱風外圍環流受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施」。

公路局指出，近期遭西南氣流影響的受災民眾，只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具的證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至2026年1月31日前向公路監理機關申辦。

公路局表示，因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前1日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具的證明文件，按修車日數減免之，民眾需於2026年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

災民 西南氣流 交通違規

延伸閱讀

台62線高架快速道路下方停車空間搶手 民代會勘促設停車場

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

影／丹娜絲颱風加西南氣流帶來雨量 屏東鳳梨泡在水裡

西南氣流8天創多項氣象紀錄 嘉義氣象站統計最高雨量前3名

相關新聞

獨／豪雨狂炸 南橫公路慘況曝光！路面僅剩里程牌「97.3」

0728豪雨重創南橫公路高雄路段，至少造成20路道路受損。受困山上長達一周的高市議員高忠德今天徒步下山，急著探望失去5名...

彰化連日下雨！二城路出現路坑連運蛋車都遭殃 縣府允盡快修補

彰化縣連日下雨，二林鎮二城路（縣道143線）西北側路面，出現6個寬約1公尺坑洞，小坑洞不可勝數，有運蛋車經過被震破雞蛋，...

豪雨重創中南部 交通部號召員工及機具投入救災

西南氣流豪雨重創中南部，但因修繕資源不足，部分災民仍待重建家園，交通部盤點台南災區修繕進度及後續推動方向，號召交通部既有...

影／中橫公路台8線94.5 k坍！梨山到大禹嶺中斷 估明早8點搶通

山區連日大雨，中橫公路台8線94.5 k昨晚大面積土體坍滑，公路局谷關工務段派員搶修中，目前梨山到大禹嶺交通中斷，原本預...

豪雨重創中南部 公路局祭「監理權益照顧措施」

受西南氣流影響，台灣連續8天降下驚人豪雨，尤其中南部災情嚴重，為照顧災民權益，交通部公路局今公布監理業務權益照顧措施，若...

台南雨勢趨緩！山區多處坍方搶修中 南179線、台20線管制通行

西南氣流減弱，台南今天雨勢總算趨緩，但受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方、交通中斷等情況，包含南179線4公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。