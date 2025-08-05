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揪出斗南淹水原因 第五河川分署：大湖口溪水倒灌

中央社／ 雲林縣5日電

3日雲林斗南鎮建國三路等地淹水，第五河川分署比對多筆資料發現，大湖口溪水位高，水位壓力加速溪水倒灌入雨水下水道；國民黨立委張嘉郡今天找相關單位會勘，研擬治水計畫阻絕倒灌。

雲林縣連日降雨不斷，3日斗南鎮建國三路等地淹水，滾滾泥水從孔蓋冒出來，造成約300戶淹水，且大湖口溪水位一度飆升至32.16公尺，逼近堤頂高度32.96公尺，情勢相當危急。

張嘉郡今天邀集水利署副署長王藝峰、國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生、第五河川分署長吳明華及斗南鎮長沈暉勛等人會勘。

第五河川分署綜合現場調查與分析，此區屬於斗南地區G幹線下水道系統，G幹線主要收集建國三路周邊地區雨水，並於仁晟橋下方排入大湖口溪；但此處排放口尚未設置閘門或逆止閥等防止倒灌設施，當大湖口溪水位上升時，溪水將倒灌入下水道系統，導致系統內部壓力升高，進而造成斗南鎮淹水。

王藝峰認為，造成淹水原因眾多，大家分工合作，水利署先將河道清疏，在自動水門完工前，配合雲林縣府先建置簡易式抽水站，協助排放內水，解決淹水問題。

雲林縣水利處提出分階段改善，首先在雨水箱涵出口做水閘門；第二階段把雨水箱涵改成順向接大湖口溪，再配置一個簡易抽水站；第三階段期盼水利署加強清疏、放水路改善，讓大湖口溪水位下降，市區低窪處雨水才可排出。

沈益生表示，斗南雨水下水道建置已超30年，近2年才發生溪水倒灌造成市區淹水，建議水利署加強河道疏浚，同時請縣府針對此區域地下水道做檢討規劃。

張嘉郡強調，要治水不要政治口水，既然發現問題，就要解決問題，建議縣府儘速設置水門或逆止閥，改善排水系統，阻絕倒灌風險。

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