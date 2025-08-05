臺南柳營土石流民宅受損 撤離一戶8口
有關台南柳營區果毅地區因土石流導致民宅地基掏空，南市府指出，2日發生地基掏空事件，民政局、水利局及區公所第一時間皆派員至現場討論如何因應，也調派怪手進行鋼板打樁，期能減緩山坡地崩塌速度，可惜房屋地基仍塌陷，水利局3日緊急進行邊坡角加固工程，以防止山坡地繼續滑動或崩塌。
南市府民政局指出，經評估，屋況已屬危險房屋，不宜繼續居住 ，為確保市民安全，柳營區公所已於8月2日（六）及8月3日（日）分別協助邱姓住戶1戶8口完成撤離安置作業，避免後續風險。
水利局進一步說明，目前緊急以鋼軌及鋼板進行邊坡坡腳加固穩定作業，以防止山坡地繼續滑動及崩塌。 後續也將視現場變化進行階段性補強與監測。
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