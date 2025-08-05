影／三地門大社部落聯外道路中斷 族人徒步挺進送物資

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聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝

連日豪雨，屏東縣三地門鄉大社部落88風災後遷村到禮納里部落，大社原鄉仍有7戶族人，通往大社部落唯一道路「屏專6線」，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。

三地門鄉大社部落是排灣族大社部落拉瓦爾亞族發源地，16年前八八風災大社部落遷居到禮納里，仍有7戶族人留守在原鄉部落，靠著唯一聯外道路屏專6線。 仍留在大社原鄉族人吾動說，西南氣流帶來豪雨重創屏專6線，聯外道路不能通行，「幾乎跟八八風災一樣」，聯外道路中斷，他仍希望這條路災後復健，災後要有便道。

吾動提到，災後修復時要思考相關功法，不要再用鋼筋水泥建造，「已完全不符合這裡土地」，水泥鋼筋雖堅固，但土地不該這樣被使用，部落內目前停電沒停水。

三地門鄉公所、大社村長侯武雄等人與部落青年夥伴們今一早九點多，在鄉公所集合，大家帶物資、柴油等，從屏31線德文、挺進德文與大社交界屏專6線，一進去發現，屏專6線起點，整個崩塌，路基塌陷，下滑高低落差約12公尺，車輛無法通行。

族人們拉著繩子慢慢從崩落高低落差往下走到平面，過程驚險，留在大社原鄉族人們，徒步走來，背上族人們帶來物資，慢慢走回部落，過程克服道路塌陷、裂縫，高高低低，屏專6線道路幾乎全毀，「跟88風災一模一樣」。

大社村長侯武雄說，部分村民仍留在原鄉，聯外道路雖中斷，但村民自救能力充足，他希望道路盡快修復，但也要讓土地好好休息，希望能藉由種樹木，讓土地休息，若一直這樣下去，每逢大雨，面臨塌陷危機，這次雨量比八八風災還要多，可能是因為大家都有經驗，災害才沒有那麼大，感謝在原部落守護的村民。

侯武雄說，原部落族人守護土地，也讓誤闖遊客們知道相關危險性，「且畢竟原鄉是我們的根，不能放棄」。

三地門鄉長曾有欽說，德文往大社原鄉道路，路基下陷，高低落差6公尺，車子無法通行，到大社須徒步，大社原鄉12名族人留在山上，現階段無生活困難，停電有發電機供應，通訊正常；另一條是從三地門到德文的屏31縣，地基掏空，路基下陷，地層裂縫大，請大家在村內活動小心，若遇下雨、晚間請勿通過。

曾有欽提醒，三地門鄉台24線上去到屏31縣、屏專六線，道路不穩，千萬不要去山上，也請大家共體時艱，保持生命安全。

通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
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通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助，留在原鄉族人接到物資後，徒步背回走回部落。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助，留在原鄉族人接到物資後，徒步背回走回部落。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝
通往屏東縣三地門鄉大社部落唯一道路屏專6線，全長5.6公里，仍不敵這次豪雨，路基塌陷、下滑高低差約12公尺，車輛無法通行，鄉公所、村長、部落青年今挺進送物資，展現原民團結互助。記者劉星君／翻攝

族人 災後 豪雨

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