藝術家蔣勳義賣作品助台南賑災 建設公司購入收藏

颱風丹娜絲造成台南多處災損，知名藝術家蔣勳捐出書法作品「金剛經」立軸1幅義賣，欣雄建設公司以新台幣60萬元購入收藏，和通文化藝術基金會加碼捐60萬元，幫助災區復原。

台南市長黃偉哲今天在新營文化中心舉行的捐贈儀式致詞表示，丹娜絲風災對台南、南台灣，甚至整個台灣都是相當大的考驗，市府團隊全力投入救災行動，儘管颱風造成不少災損，但在困難的非常時期，也見證來自社會各界的溫情與行動力。

黃偉哲強調，蔣勳不僅是藝文界重要推手，更是在關鍵時刻以行動展現大愛最佳典範，捐贈作品義賣善行令人感動，不僅傳遞人文美學精神，更凝聚大眾助人力量，對災民來說是雪中送炭，此次藝文、企業間跨界合作奉獻，一定能發揮拋磚引玉效果，帶動更多民眾參與災後復原。

蔣勳表示，父親過世後，他有一段時間每天抄寫金剛經，幫助自己度過很艱難時刻，看到此次颱風災情，想起金剛經結尾「皆大歡喜，信受奉行」，有祝福眾生都能過好日子，不要受到災難侵害之意，因此特別在作品上加蓋「皆大歡喜」印章，成為自己對金剛經新的理解，也願台灣風調雨順、國泰民安。

台南市文化局提供資料指出，義賣作品「金剛經」由欣雄建設公司以60萬元購入收藏，和通文化藝術基金會亦捐款60萬元，合計共120萬元善款，由市府「丹娜絲颱風災害捐款」專戶專款專用，投入災區修復與重建工作。