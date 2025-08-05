快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

藝術家蔣勳義賣作品助台南賑災 建設公司購入收藏

中央社／ 台南5日電
知名藝術家蔣勳。圖╱500輯提供
知名藝術家蔣勳。圖╱500輯提供

颱風丹娜絲造成台南多處災損，知名藝術家蔣勳捐出書法作品「金剛經」立軸1幅義賣，欣雄建設公司以新台幣60萬元購入收藏，和通文化藝術基金會加碼捐60萬元，幫助災區復原。

台南市長黃偉哲今天在新營文化中心舉行的捐贈儀式致詞表示，丹娜絲風災對台南、南台灣，甚至整個台灣都是相當大的考驗，市府團隊全力投入救災行動，儘管颱風造成不少災損，但在困難的非常時期，也見證來自社會各界的溫情與行動力。

黃偉哲強調，蔣勳不僅是藝文界重要推手，更是在關鍵時刻以行動展現大愛最佳典範，捐贈作品義賣善行令人感動，不僅傳遞人文美學精神，更凝聚大眾助人力量，對災民來說是雪中送炭，此次藝文、企業間跨界合作奉獻，一定能發揮拋磚引玉效果，帶動更多民眾參與災後復原。

蔣勳表示，父親過世後，他有一段時間每天抄寫金剛經，幫助自己度過很艱難時刻，看到此次颱風災情，想起金剛經結尾「皆大歡喜，信受奉行」，有祝福眾生都能過好日子，不要受到災難侵害之意，因此特別在作品上加蓋「皆大歡喜」印章，成為自己對金剛經新的理解，也願台灣風調雨順、國泰民安。

台南市文化局提供資料指出，義賣作品「金剛經」由欣雄建設公司以60萬元購入收藏，和通文化藝術基金會亦捐款60萬元，合計共120萬元善款，由市府「丹娜絲颱風災害捐款」專戶專款專用，投入災區修復與重建工作。

蔣勳 丹娜絲颱風

延伸閱讀

「皆大歡喜」助台南！蔣勳捐「金剛經」書法作品義賣盼災後重生

台南市府發動捐款助災區復原 2團體響應共760萬元

安南區豪雨淹水 黃偉哲：再爭取5.5億改善六塊寮排水

安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

相關新聞

影／三地門大社部落聯外道路中斷 族人徒步挺進送物資

連日豪雨，屏東縣三地門鄉大社部落88風災後遷村到禮納里部落，大社原鄉仍有7戶族人，通往大社部落唯一道路「屏專6線」，全長...

台南雨勢趨緩！山區多處坍方搶修中 南179線、台20線管制通行

西南氣流減弱，台南今天雨勢總算趨緩，但受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方、交通中斷等情況，包含南179線4公里...

臺南柳營土石流民宅受損 撤離一戶8口

有關台南柳營區果毅地區因土石流導致民宅地基掏空，南市府指出，2日發生地基掏空事件，民政局、水利局及區公所第一時間皆派員至現場討論如何因應，也調派怪手進行鋼板打樁，期能減緩山坡地崩塌速度，可惜房屋地基仍

高雄警「分隔島拔香菇」是誰下的令？員警給答案

高雄市因連日雨天「生菇」，鳳山區鳳南路中央分隔島長出許多綠褶菇，民眾拍照貼網後引起騷動，不少人也趕去拍照，令「安全島生香...

暴雨重創中南部！學者分析：洪水預測拉200年 沒跟上氣候變遷

暴雨災情停不了，南部人如何是好？政府真的沒在處理嗎？近期西南氣流帶來的豪雨肆虐中南部地區，高雄、屏東、台南多個鄉鎮累積雨量已直逼2009年的莫拉克風災，在多地釀成嚴重災情。防災學者指出，儘管中央與各地

「皆大歡喜」助台南！蔣勳捐「金剛經」書法作品義賣盼災後重生

丹娜絲颱風重創台南，知名藝術家蔣勳深感災情慘重，決定無償捐出書法作品「金剛經」立軸進行義賣，隨即被建設公司以60萬收購，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。