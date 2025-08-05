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高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

高雄警「分隔島拔香菇」是誰下的令？員警給答案

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島長「生菇」，今天凌晨員警摘除了。記者林保光／翻攝

高雄市因連日雨天「生菇」，鳳山區鳳南路中央分隔島長出許多綠褶菇，民眾拍照貼網後引起騷動，不少人也趕去拍照，令「安全島生香菇」的畫面廣傳網路。今天凌晨轄區員警乾脆拔掉香菇，更在網路炸鍋，員警質疑「警察變菇農？」，直稱「如果拔香菇是警察的責任，那養工處可以廢除了」。

高雄市鳳山區鳳南路中央分隔島昨晚因長出綠褶菇，晚間9時許便有人圍觀拍照上傳網路，當時人潮聚集在馬路拍照，高雄市警局110便接獲報案，說有人群影響交通，鳳山警分局南成派出所巡邏員警才去長菇現場，勸離阻民眾不要任意穿越馬路圍觀拍照。

直到今天凌晨1時許，又有民眾見網傳照片再去長菇地點，警方又接到報案，說有人影響交通，南成所吳姓、鄭姓警員巡邏時再趕去現場，鄭姓警員乾脆把這些香菇全都拔掉，吳姓警員在旁警戒，並拍下鄭拔香菇的畫面。

今天鄭拔香菇的畫面經貼網或報導後，網路一片討伐聲，基層員警大罵「怎麼連拔香菇是警察的責任」，還有人在網路留言質疑「到底關警察什麼事？好奇誰下指令」、「局長沒拔」，「如果拔香菇是警察的責任，那養工處可以廢除了」。

吳姓警員拍下鄭姓警員拔香菇的畫面，當時傳回南成派出所群組，除了貼照以外，還開玩笑貼文回報「香菇大盜」，說當時因為人群可能影響交通，已經排除，要在派出所的同事回報110，為110列管案件結案。吳、鄭2人告訴長官，他們決定摘除香菇，免得發生車禍。

鳳山警分局長林俊賢說，「並沒有人指示拔香菇，是員警自動自發去拔掉的」。基層員警說，有時候遇到汽車在路上漏油，半夜不好找環保局，乾脆自己拿木屑或沙子來處理掉，認為南成所警員拔香菇是「因地制宜」的方法，「不要有人撞車了更吃力」。

香菇 網路 警察 高雄市

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